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    Федун отреагировал на информацию об уходе с поста руководителя «Спартака»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг информацию об уходе с поста председателя совета директоров клуба.

    «Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», – сказал функционер.

    • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
    • При нем команда взяла все российские трофеи.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «РБК Спорт»

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +271

      Феникс 28 1 минуту назад

      Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.========А после этого --и как он уйдет с поста руководителя «Спартака» ? Кто то путает понятия.Если человек владелец футбольного клуба, то он и руководитель....Ну для видимости там есть должности разных там председателей и прочих спортивных директоров...Ну там пусть лохи, верящие в разную куйню, разбираются--кто из них главнее. Они главные после самого главного ---ВЛАДЕЛЕЦ КЛУБА.)))

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      Рейтинг: +19460

      derrik2000 21 минуту назад

      Жаль, если действительно остаётся... (((

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      Рейтинг: +1740

      lek! 43 минуты назад

      Четко подсечено идёт на 2 месте , ржу не могу ))

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      Рейтинг: +1847

      Vitaga 50 минут назад

      как жаль. какая боль.... лучше бы ты пил и курил но не лез бы в футбол

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