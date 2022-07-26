Федун отреагировал на информацию об уходе с поста руководителя «Спартака»

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.========А после этого --и как он уйдет с поста руководителя «Спартака» ? Кто то путает понятия.Если человек владелец футбольного клуба, то он и руководитель....Ну для видимости там есть должности разных там председателей и прочих спортивных директоров...Ну там пусть лохи, верящие в разную куйню, разбираются--кто из них главнее. Они главные после самого главного ---ВЛАДЕЛЕЦ КЛУБА.)))
Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг информацию об уходе с поста председателя совета директоров клуба.
«Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», – сказал функционер.
- Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
- При нем команда взяла все российские трофеи.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.