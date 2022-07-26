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    Тарханов: «Спартак» стал и думать, и играть по-другому»

    Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) во 2-м туре РПЛ.

    – Я еще до этого матча говорил о том, что «Спартак» по игрокам намного сильнее «Краснодара». Я думаю, что этот фактор во многом сыграл свою роль в этом матче. Уровень футболистов, конечно, же выше у «Спартака».

    – Этот успех даст импульс новым победам «Спартака» в чемпионате РПЛ?

    – Они воодушевленно играли, если забили четыре мяча. А так, в каждой игре, конечно же, надо выходить и играть на полную мощь. Спартаковцы сейчас стали и думать по-другому, и играть по-другому. Они стали больше комбинировать. Следующие матчи покажут, на что способен «Спартак».

    – И все же, как вы считаете, за что способен бороться «Спартак» в нынешнем сезоне?

    – Повторюсь, надо посмотреть, как он проявит себя в ближайших матчах.

    • «Спартак» набрал 4 очка в стартовых турах.
    • Следующий соперник – «Оренбург».

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    Источник: Rusfootball

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