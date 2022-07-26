Мостовой считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в РПЛ: «Я не вижу кого-то сильнее»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в чемпионате России.

– Этот «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом»?

– По итогам двух туров, я не вижу кого-то сильнее «Спартака». В команде должно быть всe нормально сейчас. Я не беру главного тренера Абаскаля. Потому что для меня он – никто и останется никем.

– А если Абаскаль выиграет чемпионство со «Спартаком» по итогам сезона?

– Ну, будет здорово, порадуемся за «Спартак». Но выше Абаскаля я никогда ставить не буду. Тут ситуация сложилась: нет ни еврокубков, ни сборной, ничего нет.