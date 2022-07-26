Мостовой считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в РПЛ: «Я не вижу кого-то сильнее»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в чемпионате России.
– Этот «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом»?
– По итогам двух туров, я не вижу кого-то сильнее «Спартака». В команде должно быть всe нормально сейчас. Я не беру главного тренера Абаскаля. Потому что для меня он – никто и останется никем.
– А если Абаскаль выиграет чемпионство со «Спартаком» по итогам сезона?
– Ну, будет здорово, порадуемся за «Спартак». Но выше Абаскаля я никогда ставить не буду. Тут ситуация сложилась: нет ни еврокубков, ни сборной, ничего нет.
- «Спартак» в прошлом сезоне занял 10-е место в РПЛ.
- «Зениты» четырежды подряд выиграл РПЛ.
- Команды встречались в Суперкубке. «Зенит» победил – 4:0.
Источник: Metaratings