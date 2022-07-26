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    Мостовой считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в РПЛ: «Я не вижу кого-то сильнее»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в чемпионате России.

    – Этот «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом»?

    – По итогам двух туров, я не вижу кого-то сильнее «Спартака». В команде должно быть всe нормально сейчас. Я не беру главного тренера Абаскаля. Потому что для меня он – никто и останется никем.

    – А если Абаскаль выиграет чемпионство со «Спартаком» по итогам сезона?

    – Ну, будет здорово, порадуемся за «Спартак». Но выше Абаскаля я никогда ставить не буду. Тут ситуация сложилась: нет ни еврокубков, ни сборной, ничего нет.

    • «Спартак» в прошлом сезоне занял 10-е место в РПЛ.
    • «Зениты» четырежды подряд выиграл РПЛ.
    • Команды встречались в Суперкубке. «Зенит» победил – 4:0.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 07:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +59

      crf575757 1 час назад

      Когда уже этот недоумок Мостовой перестанет высказываться о футболе! Противно читать его бредни!

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      Рейтинг: +657

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Бороться с газовыми в газпром-лиге? Не даст мафия питерская)))

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      Рейтинг: +10854

      alex1951 2 часа назад

      А что может сказать бывший спартаковец, ясен пень....
      Также выскажется армеец,динамовец,локовец....

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      Рейтинг: +2569

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Никто может выиграть всё, 0=ထ. Л - логика.

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