Юран ответил на оскорбления Селюка и обвинения во взяточничестве

селюковских **** никто не берет вот он и беситься
Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на обвинения агента Дмитрия Селюка в продаже мест в составе и давлении на его клиента Николаса Лоуренса.
— У вас не было конфликта с Лоуренсом Николасом? Его агент, Дмитрий Селюк, отпускал колкости в ваш адрес.
— Так кого только Селюк ни оскорблял?! Карпина, Черчесова, Бабаева, Гончаренко. Федерацию учит, как правильно работать. Обращать на него внимание — опускаться до уровня плинтуса.
По самому Лоуренсу: я всегда говорил, что на эту позицию нам нужно усиление. Да, он выходил, когда у нас было много травмированных, но сейчас я нашел футболиста посильнее.
- В феврале Юран возглавил «Химки» и спас команду от вылета из РПЛ.
- В стыковых матчах он обыграл свой бывший клуб – «СКА-Хабаровск».