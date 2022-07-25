Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Юран ответил на оскорбления Селюка и обвинения во взяточничестве

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на обвинения агента Дмитрия Селюка в продаже мест в составе и давлении на его клиента Николаса Лоуренса.

    — У вас не было конфликта с Лоуренсом Николасом? Его агент, Дмитрий Селюк, отпускал колкости в ваш адрес.

    — Так кого только Селюк ни оскорблял?! Карпина, Черчесова, Бабаева, Гончаренко. Федерацию учит, как правильно работать. Обращать на него внимание — опускаться до уровня плинтуса.

    По самому Лоуренсу: я всегда говорил, что на эту позицию нам нужно усиление. Да, он выходил, когда у нас было много травмированных, но сейчас я нашел футболиста посильнее.

    • В феврале Юран возглавил «Химки» и спас команду от вылета из РПЛ.
    • В стыковых матчах он обыграл свой бывший клуб – «СКА-Хабаровск».

    Новости по теме
    Юран объяснил, почему Жирков и Мамаев покинули «Химки»
    Юран объяснил, почему «Химки» подписали воспитанника «Спартака» Давыдова 4
    Юран раскрыл подробности конфликта с Мирзовым 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:38
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7331

      серега кашин 7 минут назад

      селюковских **** никто не берет вот он и беситься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2567

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Ну и правильно, нечего из-за каждого визга Селюка переживать. Хотя можно было на этого Свинюка и в суд подать за клеветничество, немножко лишних денюжек на вискарик не помешает)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3863

      Enter2006 1 час назад

      Ну да, Юран так "напродавался" местами в составе, что с самого глубокого дна Химки вытащил и оставил в РПЛ когда пришёл обратно, с тем что было по сути не тратя ничего на новых игроков. Научил бы также делать Слуцкого в Рубине чтоль...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11