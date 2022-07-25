Юран ответил на оскорбления Селюка и обвинения во взяточничестве

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на обвинения агента Дмитрия Селюка в продаже мест в составе и давлении на его клиента Николаса Лоуренса.

— У вас не было конфликта с Лоуренсом Николасом? Его агент, Дмитрий Селюк, отпускал колкости в ваш адрес.

— Так кого только Селюк ни оскорблял?! Карпина, Черчесова, Бабаева, Гончаренко. Федерацию учит, как правильно работать. Обращать на него внимание — опускаться до уровня плинтуса.

По самому Лоуренсу: я всегда говорил, что на эту позицию нам нужно усиление. Да, он выходил, когда у нас было много травмированных, но сейчас я нашел футболиста посильнее.