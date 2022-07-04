Селюк предложил проверить Юрана на детекторе лжи: «Он ставит игроков, которые ему платят»

Агент Дмитрий Селюк высказался об уходе полузащитника Николаса Лоуренса из «Химок».

«Я всегда говорил, говорю и буду говорить: никто из моих клиентов никуда не уходит по причине решения ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты. Но, как ни странно, сейчас один мой футболист из «Химок» Лоуренс покинет команду.

Он готов продолжить карьеру в любом другом российском клубе, но уходит из «Химок» из-за главного тренера Сергея Юрана. Лоуренс – один из лучших футболистов, вся статистика об этом говорит. К нему есть интерес от других команд из-за рубежа и РПЛ, он не останется без клуба.

В «Химках», к сожалению, появился такой руководитель команды, как Юран, от которого веет тем, что он собирает деньги с футболистов, начиная от «СКА-Хабаровска», приглашает игроков, которые ему платят, ставит игроков, которые ему платят.

Почему судьи проходят детектор лжи, и мы видим отстранения? Но почему тренеры не проходят? Пусть Юран опровергнет мои слова и пройдет детектор лжи. Пусть РФС проведет с ним такое мероприятие и задаст главный вопрос – брал ли он деньги у футболистов?» – сказал Селюк.