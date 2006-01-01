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Селюк предложил проверить Юрана на детекторе лжи: «Он ставит игроков, которые ему платят»

Агент Дмитрий Селюк высказался об уходе полузащитника Николаса Лоуренса из «Химок».

«Я всегда говорил, говорю и буду говорить: никто из моих клиентов никуда не уходит по причине решения ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты. Но, как ни странно, сейчас один мой футболист из «Химок» Лоуренс покинет команду.

Он готов продолжить карьеру в любом другом российском клубе, но уходит из «Химок» из-за главного тренера Сергея Юрана. Лоуренс – один из лучших футболистов, вся статистика об этом говорит. К нему есть интерес от других команд из-за рубежа и РПЛ, он не останется без клуба.

В «Химках», к сожалению, появился такой руководитель команды, как Юран, от которого веет тем, что он собирает деньги с футболистов, начиная от «СКА-Хабаровска», приглашает игроков, которые ему платят, ставит игроков, которые ему платят.

Почему судьи проходят детектор лжи, и мы видим отстранения? Но почему тренеры не проходят? Пусть Юран опровергнет мои слова и пройдет детектор лжи. Пусть РФС проведет с ним такое мероприятие и задаст главный вопрос – брал ли он деньги у футболистов?» – сказал Селюк.

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Источник: Metaratings

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Комментарии5
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    Рейтинг: +166

    dragoff 43 минуты назад

    Полоумный дятел... Он своей смертью точно не подохнет. Язык, как помело, отрезать нахер нужно

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    Рейтинг: +1182

    Lilipyt 1 час назад

    Как стоило Юрану уйти из клуба так Химки покатились вниз, как пришел обратно так начали оживать. Может надо пройти детектор лжи Селюку с рассказом сколько откатов он получает. Если конечно не ссыкун и такой честный. Так же люди не должны доказывать свою невиновность, предъяви свои доказательства. За такие слова легко засудить, потом отнекиваться будет. Якобы он не это имел ввиду и его не так поняли. Зае эти агенты!!!

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    Рейтинг: +3428

    Enter2006 > Lilipyt 1 час назад

    Всё верно, презумпцию невиновности никто не отменял ещё у нас в стране. А то гавкнут и сразу под лавку... - иди доказывай!

    1
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    Рейтинг: +7136

    BarStep 1 час назад

    ==Пусть Юран опровергнет мои слова и пройдет детектор лжи==

    Опровергнуть может только суд..
    Ну ты и попал, готовься дурик..

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    Рейтинг: +3428

    Enter2006 1 час назад

    Появился такой руководитель команды, как Юран, который вытащил из самого дна клуб Химки и за очень короткий срок сделал так чтобы оставить РПЛ... Ну вообще нахал! ))

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