Селюк: «Чему Юран может научить футболистов? Как деньги брать и водку пить?»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Химок» Николаса Лоуренса, рассказал об отношении Сергея Юрана к его клиенту.

«Юран никогда не сможет стать хорошим тренером, потому что ставит личные амбиции выше командных. Он готов сгнобить игрока, хотя нет, сгнобить не получится – руки у него коротки. Потому что по условиям договора, того же Лоуренса нельзя даже во вторую команду сослать.

Юран наехал на Лоуренса из-за того, что я сказал, как Юран брал деньги с футболистов. Я готов это подтвердить. Пусть подает в суд, а сам пусть пройдет проверку на полиграфе.

Так было в «Шиннике», но посадили только гендиректора, так было и в СКА. Чему Юран может научить футболистов? Как деньги брать и водку пить?» – сказал Селюк.