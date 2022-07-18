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  • Селюк: «Чему Юран может научить футболистов? Как деньги брать и водку пить?»

Селюк: «Чему Юран может научить футболистов? Как деньги брать и водку пить?»

18 июля 2022, 16:14
12

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Химок» Николаса Лоуренса, рассказал об отношении Сергея Юрана к его клиенту.

«Юран никогда не сможет стать хорошим тренером, потому что ставит личные амбиции выше командных. Он готов сгнобить игрока, хотя нет, сгнобить не получится – руки у него коротки. Потому что по условиям договора, того же Лоуренса нельзя даже во вторую команду сослать.

Юран наехал на Лоуренса из-за того, что я сказал, как Юран брал деньги с футболистов. Я готов это подтвердить. Пусть подает в суд, а сам пусть пройдет проверку на полиграфе.

Так было в «Шиннике», но посадили только гендиректора, так было и в СКА. Чему Юран может научить футболистов? Как деньги брать и водку пить?» – сказал Селюк.

  • Юран принял «Химки» зимой и сохранил с клубом прописку в РПЛ.
  • Лоуренс провел 4 матча в прошлом сезоне РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Лоуренс Анван Юран Сергей Селюк Дмитрий
Комментарии (12)
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slavа0508
1658150610
Селюк что разговорил . возомнил себя хер знает кем .......Юран хоть что то в футболе добился ....
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Bozigit
1658150680
Зато, так называемая Селюком команда алкоголиков, чуть не отжала чемпиона)
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алдан2014
1658150721
Сколько дерьмеца в этом Селюке.
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derrik2000
1658152341
Уж кто-кто, а Селюк со своим "пониманием футбола" и открыто обманно-рваческим способом так называемой "агентской работы" лучше бы и не вылазил из небытия. Юран учит своих футболистов водку пить??? Тогда, значит, ОТЛИЧНУЮ ВОДКУ ему кто-то поставляет, раз все игрочишки в его командах практически 90 минут матча носятся по полю, как угорелые. Если Сергей Николаевич читает эти мои строки и мне в личку скинет адресок конторы, которая производит такой "волшебный напиток, который только силу и выносливость даёт, буду ему благодарен. )))
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yorgenbarenz
1658153516
Спекулянт игроками погнал на известного футболиста и тренера.В удивительное время мы живём!
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Вомбат
1658155352
Я конечно, не верю Селюку, но его предложение Юрану подать в суд выглядит вполне разумно. Неправильно, что у нас уважаемые люди игнорируют оскорбление достоинства, типа "мы выше этого". Нельзя быть выше этого, ибо такое поведение порождает у Селюков ощущение безнаказанности. А ведь их, Селюков, в России куда больше, чем Юранов.
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serhio80
1658155739
селюк, ты в зеркало видел себя? ну реально же селюк) ты че лять считал что будешь ***** к нам привозить и их будут брать?) иди дальше свиней паси, траоре можешь грядки копать поставить чтоли) пусть **** работает, солнце еще высоко)
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Enter2006
1658159128
Селюк, тебе пора с запоя выйти и не позориться! Понятно, что тебе неприятно что твоего Лоуренса выкидывают, ну не будь дешёвой бабой!
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paracetamol
1658160762
Вот появился у нас один хухраинец и поднял столб вони, а что будет, если 40 мильонов селюков и рогулей к нам пристегнут?
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САДЫЧОК
1658167140
Серьезное обвинение ! Селюк, конечно редиска. Но , если докажет , всё сказанное , про Юрана , то не место , в футболе таковым !
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