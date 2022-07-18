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Селюк: «Чему Юран может научить футболистов? Как деньги брать и водку пить?»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Химок» Николаса Лоуренса, рассказал об отношении Сергея Юрана к его клиенту.

«Юран никогда не сможет стать хорошим тренером, потому что ставит личные амбиции выше командных. Он готов сгнобить игрока, хотя нет, сгнобить не получится – руки у него коротки. Потому что по условиям договора, того же Лоуренса нельзя даже во вторую команду сослать.

Юран наехал на Лоуренса из-за того, что я сказал, как Юран брал деньги с футболистов. Я готов это подтвердить. Пусть подает в суд, а сам пусть пройдет проверку на полиграфе.

Так было в «Шиннике», но посадили только гендиректора, так было и в СКА. Чему Юран может научить футболистов? Как деньги брать и водку пить?» – сказал Селюк.

  • Юран принял «Химки» зимой и сохранил с клубом прописку в РПЛ.
  • Лоуренс провел 4 матча в прошлом сезоне РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +19417

    derrik2000 17 минут назад

    Уж кто-кто, а Селюк со своим "пониманием футбола" и открыто обманно-рваческим способом так называемой "агентской работы" лучше бы и не вылазил из небытия.
    Юран учит своих футболистов водку пить???
    Тогда, значит, ОТЛИЧНУЮ ВОДКУ ему кто-то поставляет, раз все игрочишки в его командах практически 90 минут матча носятся по полю, как угорелые.
    Если Сергей Николаевич читает эти мои строки и мне в личку скинет адресок конторы, которая производит такой "волшебный напиток, который только силу и выносливость даёт, буду ему благодарен. )))

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    Рейтинг: +4726

    алдан2014 44 минуты назад

    Сколько дерьмеца в этом Селюке.

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    Рейтинг: +1859

    Bozigit 45 минут назад

    Зато, так называемая Селюком команда алкоголиков, чуть не отжала чемпиона)

    1
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    Рейтинг: +25866

    slavutiq70 46 минут назад

    Селюк что разговорил . возомнил себя хер знает кем .......Юран хоть что то в футболе добился ....

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    Рейтинг: +1121

    mama1991 48 минут назад

    селюк он и есть селюк, че с него взять? село одним словом

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