Селюк: «Чему Юран может научить футболистов? Как деньги брать и водку пить?»

Уж кто-кто, а Селюк со своим "пониманием футбола" и открыто обманно-рваческим способом так называемой "агентской работы" лучше бы и не вылазил из небытия.
Юран учит своих футболистов водку пить???
Тогда, значит, ОТЛИЧНУЮ ВОДКУ ему кто-то поставляет, раз все игрочишки в его командах практически 90 минут матча носятся по полю, как угорелые.
Если Сергей Николаевич читает эти мои строки и мне в личку скинет адресок конторы, которая производит такой "волшебный напиток, который только силу и выносливость даёт, буду ему благодарен. )))
Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Химок» Николаса Лоуренса, рассказал об отношении Сергея Юрана к его клиенту.
«Юран никогда не сможет стать хорошим тренером, потому что ставит личные амбиции выше командных. Он готов сгнобить игрока, хотя нет, сгнобить не получится – руки у него коротки. Потому что по условиям договора, того же Лоуренса нельзя даже во вторую команду сослать.
Юран наехал на Лоуренса из-за того, что я сказал, как Юран брал деньги с футболистов. Я готов это подтвердить. Пусть подает в суд, а сам пусть пройдет проверку на полиграфе.
Так было в «Шиннике», но посадили только гендиректора, так было и в СКА. Чему Юран может научить футболистов? Как деньги брать и водку пить?» – сказал Селюк.
- Юран принял «Химки» зимой и сохранил с клубом прописку в РПЛ.
- Лоуренс провел 4 матча в прошлом сезоне РПЛ.