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    Юран рассказал, какое место «Химок» в этом сезоне РПЛ удовлетворит его

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о задаче клуба в этом сезоне РПЛ.

    – На каком месте должны закончить сезон «Химки», чтобы вы были довольны результатом?

    – На пятом.

    – Нормальная такая планка.

    – Если не стремиться к серьезным результатам, их у тебя никогда и не будет. А там – посмотрим, конечно, как все сложится.

    • «Химки» завершили прошлый сезон РПЛ на 13-м месте.
    • В стыках команда победила по сумме двух встреч «СКА-Хабаровск», несмотря на поражение 0:1 в первом матче.
    • Юран вернулся в подмосковный клуб в феврале 2022 года.

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    Источник: Sport24

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