Юран рассказал, какое место «Химок» в этом сезоне РПЛ удовлетворит его

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о задаче клуба в этом сезоне РПЛ.

– На каком месте должны закончить сезон «Химки», чтобы вы были довольны результатом?

– На пятом.

– Нормальная такая планка.

– Если не стремиться к серьезным результатам, их у тебя никогда и не будет. А там – посмотрим, конечно, как все сложится.