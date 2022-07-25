Юран рассказал, какое место «Химок» в этом сезоне РПЛ удовлетворит его

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о задаче клуба в этом сезоне РПЛ.
– На каком месте должны закончить сезон «Химки», чтобы вы были довольны результатом?
– На пятом.
– Нормальная такая планка.
– Если не стремиться к серьезным результатам, их у тебя никогда и не будет. А там – посмотрим, конечно, как все сложится.
- «Химки» завершили прошлый сезон РПЛ на 13-м месте.
- В стыках команда победила по сумме двух встреч «СКА-Хабаровск», несмотря на поражение 0:1 в первом матче.
- Юран вернулся в подмосковный клуб в феврале 2022 года.
Источник: Sport24