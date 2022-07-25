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  • «Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Аленичев – о конкуренции в РПЛ

«Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Аленичев – о конкуренции в РПЛ

25 июля 2022, 12:00
6

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает «Зенит» безальтернативным фаворитом стартовавшего чемпионата России.

– Будет ли «Зениту» оказана хоть какая-то конкуренция в этом сезоне?

– Думаю, что нет. Ни одна из команд не составит конкуренцию. «Зениту» можно уже сейчас отдать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают.

Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Хотелось бы, конечно, ошибиться.

– Большое количество бразильцев не будет способствовать созданию отдельного клана внутри команды?

– Когда я играл в «Порту», у нас было десять человек из Бразилии. Тренер, работавший еще до Моуринью, понял, что это многовато и сократил число бразильцев до четырех.

Затем пришел Моуриньо и мы выиграли всe, что можно. Поэтому я сторонник того, чтобы в команде было как можно меньше бразильцев.

Чтобы они не стали отдельной группой внутри команды, главному тренеру нужно провести большую работу. И на мой взгляд, Сергей Богданович (Семак) прекрасно справляется с этой задачей.

  • «Зенит» набрал 4 очка в 2 турах РПЛ.
  • Сначала петербуржцы сыграли вничью с «Химками» (1:1), а затем разгромили «Крылья Советов» (3:0).
  • Команда Семака становилась чемпионом 4 сезона подряд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аленичев Дмитрий
Комментарии (6)
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Fusballer
1658740896
Ну, Зенит уже обошёл Динамо, у которого большая разница мячей.
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sined1951
1658745754
У нас чемпионат становится похож на немецкую бундеслигу. Там Бавария бессменный чемпион и у нас Зенит бессменный чемпион.
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yorgenbarenz
1658748999
ЦСКА в игре с Сочи смотрелся очень недурно.Всё только начинается.
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alp
1658752726
жаль, что нет конкурентов..
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NewLife
1658760506
Сколько поставил бабла на синит в тото ? Если нет, то как же ты сможешь за базар ответить, когда придется. Тебя уже зачислили в штат срач тв ?
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