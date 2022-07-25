«Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Аленичев – о конкуренции в РПЛ

У нас чемпионат становится похож на немецкую бундеслигу. Там Бавария бессменный чемпион и у нас Зенит бессменный чемпион.
Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает «Зенит» безальтернативным фаворитом стартовавшего чемпионата России.
– Будет ли «Зениту» оказана хоть какая-то конкуренция в этом сезоне?
– Думаю, что нет. Ни одна из команд не составит конкуренцию. «Зениту» можно уже сейчас отдать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают.
Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Хотелось бы, конечно, ошибиться.
– Большое количество бразильцев не будет способствовать созданию отдельного клана внутри команды?
– Когда я играл в «Порту», у нас было десять человек из Бразилии. Тренер, работавший еще до Моуринью, понял, что это многовато и сократил число бразильцев до четырех.
Затем пришел Моуриньо и мы выиграли всe, что можно. Поэтому я сторонник того, чтобы в команде было как можно меньше бразильцев.
Чтобы они не стали отдельной группой внутри команды, главному тренеру нужно провести большую работу. И на мой взгляд, Сергей Богданович (Семак) прекрасно справляется с этой задачей.
- «Зенит» набрал 4 очка в 2 турах РПЛ.
- Сначала петербуржцы сыграли вничью с «Химками» (1:1), а затем разгромили «Крылья Советов» (3:0).
- Команда Семака становилась чемпионом 4 сезона подряд.