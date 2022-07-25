«Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Аленичев – о конкуренции в РПЛ

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает «Зенит» безальтернативным фаворитом стартовавшего чемпионата России.

– Будет ли «Зениту» оказана хоть какая-то конкуренция в этом сезоне?

– Думаю, что нет. Ни одна из команд не составит конкуренцию. «Зениту» можно уже сейчас отдать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают.

Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Хотелось бы, конечно, ошибиться.

– Большое количество бразильцев не будет способствовать созданию отдельного клана внутри команды?

– Когда я играл в «Порту», у нас было десять человек из Бразилии. Тренер, работавший еще до Моуринью, понял, что это многовато и сократил число бразильцев до четырех.

Затем пришел Моуриньо и мы выиграли всe, что можно. Поэтому я сторонник того, чтобы в команде было как можно меньше бразильцев.

Чтобы они не стали отдельной группой внутри команды, главному тренеру нужно провести большую работу. И на мой взгляд, Сергей Богданович (Семак) прекрасно справляется с этой задачей.