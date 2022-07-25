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    «Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Аленичев – о конкуренции в РПЛ

    Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает «Зенит» безальтернативным фаворитом стартовавшего чемпионата России.

    – Будет ли «Зениту» оказана хоть какая-то конкуренция в этом сезоне?

    – Думаю, что нет. Ни одна из команд не составит конкуренцию. «Зениту» можно уже сейчас отдать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают.

    Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Хотелось бы, конечно, ошибиться.

    – Большое количество бразильцев не будет способствовать созданию отдельного клана внутри команды?

    – Когда я играл в «Порту», у нас было десять человек из Бразилии. Тренер, работавший еще до Моуринью, понял, что это многовато и сократил число бразильцев до четырех.

    Затем пришел Моуриньо и мы выиграли всe, что можно. Поэтому я сторонник того, чтобы в команде было как можно меньше бразильцев.

    Чтобы они не стали отдельной группой внутри команды, главному тренеру нужно провести большую работу. И на мой взгляд, Сергей Богданович (Семак) прекрасно справляется с этой задачей.

    • «Зенит» набрал 4 очка в 2 турах РПЛ.
    • Сначала петербуржцы сыграли вничью с «Химками» (1:1), а затем разгромили «Крылья Советов» (3:0).
    • Команда Семака становилась чемпионом 4 сезона подряд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:00
    Комментарии2
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      Рейтинг: +754

      sined1951 28 минут назад

      У нас чемпионат становится похож на немецкую бундеслигу. Там Бавария бессменный чемпион и у нас Зенит бессменный чемпион.

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      Рейтинг: +14534

      Fusballer 1 час назад

      Ну, Зенит уже обошёл Динамо, у которого большая разница мячей.

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