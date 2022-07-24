Карпин объяснил, почему «Ростов» не удержал победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Локомотивом» (2:2) во 2-м туре РПЛ.

«Почему не удержали победу? Нехватка опыта. В первом тайме плохо играли. Неправильно. Во втором действовали получше.

Что не получалось? Ничего не получалось в первом тайме», — сказал Карпин.

«Локомотив» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.

«Локо» с 65-й минуты играл в меньшинстве.

«Ростов» набрал 2 очка и идет на 10-м месте после 2-х туров РПЛ.

Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов