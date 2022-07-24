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    Карпин объяснил, почему «Ростов» не удержал победу над «Локомотивом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Локомотивом» (2:2) во 2-м туре РПЛ.

    «Почему не удержали победу? Нехватка опыта. В первом тайме плохо играли. Неправильно. Во втором действовали получше.

    Что не получалось? Ничего не получалось в первом тайме», — сказал Карпин.

    • «Локомотив» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.
    • «Локо» с 65-й минуты играл в меньшинстве.
    • «Ростов» набрал 2 очка и идет на 10-м месте после 2-х туров РПЛ.

    Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2022 23:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23049

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Валера максималист, тренер таким и должен быть. Хорошо играли! Продолжайте так же. Есть у вас характер.

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