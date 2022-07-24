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    В «Химках» объяснили удачный старт сезона РПЛ

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

    «Тяжелая игра сегодня. Чего стоят только первый тайм и середина второго. Установки Сергея Николаевича выполнили, спокойно довели игру до победы, но это было сложно. Игра забудется, счет останется, будем готовиться теперь к сложному выезду в «Ростов».

    Сегодня мы были сильнее. Конечно, первый гол с ошибки вратаря, но мы заставили ошибиться, а затем довели игру до необходимого результата.

    Удачный старт – результат и сборов, и хорошей селекции, и работы тренерского штаба. Думаю, мы будем прогрессировать от игры к игре, но здесь иллюзий быть не должно. Старт очень хороший, надо удержать этот темп», – сказал Терюшков.

    • В матче 1-го тура «Химки» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).
    • Клуб занимает 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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