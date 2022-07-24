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  • Лучший бомбардир РПЛ Сычевой четыре года назад работал барменом

Лучший бомбардир РПЛ Сычевой четыре года назад работал барменом

24 июля 2022, 08:19
9

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой накануне оформил хет-трик во втором туре РПЛ против «Урала» (3:0). Игроку 26 лет.

«Говорят, что Владимир Сычевой, отгрузивший вчера трeшку «Уралу», ещe четыре года назад был не особо кому нужен даже на уровне Крымского футбольного союза и работал барменом в Симферополе.

Потом его привлекли играть за университетскую сборную Крыма: где-то себя проявил, что-то забил. И так попал в омский «Иртыш» в сезоне-2020/21. После в «Оренбург» и вот вчера хет-трик в РПЛ», – написал источник.

  • Для Сычевого матч против «Урала» был 2-м в РПЛ.
  • Игрок стоит 300 тысяч евро.
  • Сычевой лидирует в бомбардирской гонке РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Честность - не порок»
Россия. Премьер-лига Оренбург Урал Писарский Владимир
Комментарии (9)
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житель СПб
1658641942
Вот он, уровень нашего футбола: недавний старательный бармен играет лучше опытных футболистов...
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САДЫЧОК
1658642661
Здесь другое ! Агенты и всякого рода кураторы , пиарят никчемных футболистов , типа Оздоева и Джикии - а хороших , талантливых футболистов не просматривают , не работают с ними и так на всех уровнях , начиная , с детского футбола !
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paracetamol
1658647855
Здоровый парень, удачливый. Успехов!
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Vitaga
1658650775
вот вот - таланты есть в России. надо их найти. но как обычно всё в бабло упирается - ведь проще взять игрока за которого кто то проплатит в карман тренера или спортдира - и потом выпускать его каждый раз за новое бабло на поле
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JTherry
1658653742
безусловно Сычевой талантливый футболист, но не рано ли захваливать парня..? фортуна - дама переменчивая...)
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