Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Лучший бомбардир РПЛ Сычевой четыре года назад работал барменом

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой накануне оформил хет-трик во втором туре РПЛ против «Урала» (3:0). Игроку 26 лет.

    «Говорят, что Владимир Сычевой, отгрузивший вчера трeшку «Уралу», ещe четыре года назад был не особо кому нужен даже на уровне Крымского футбольного союза и работал барменом в Симферополе.

    Потом его привлекли играть за университетскую сборную Крыма: где-то себя проявил, что-то забил. И так попал в омский «Иртыш» в сезоне-2020/21. После в «Оренбург» и вот вчера хет-трик в РПЛ», – написал источник.

    • Для Сычевого матч против «Урала» был 2-м в РПЛ.
    • Игрок стоит 300 тысяч евро.
    • Сычевой лидирует в бомбардирской гонке РПЛ.

    Новости по теме
    В РПЛ пять лет не было хет-трика с замены
    Сычевой: «Хочу перейти в «Спартак». Без проблем составил бы конкуренцию Соболеву» 7
    «Само как-то получается». Сычевой объяснил хет-трик «Уралу»
    Источник: телеграм-канал «Честность - не порок»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:19
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16626

      paracetamol 38 минут назад

      Здоровый парень, удачливый. Успехов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9340

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Здесь другое !
      Агенты и всякого рода кураторы , пиарят никчемных футболистов , типа Оздоева и Джикии - а хороших , талантливых футболистов не просматривают , не работают с ними и так на всех уровнях , начиная , с детского футбола !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16606

      житель СПб 2 часа назад

      Вот он, уровень нашего футбола: недавний старательный бармен играет лучше опытных футболистов...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1275

      balam > житель СПб 2 часа назад

      а чем раньше занимались афроленинградцы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2731

      Nerlinger > balam 1 час назад

      Газ на бананы меняли

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20000

      Аvenger > balam 1 час назад

      Они и сейчас в Химках играют. Брайан Идову.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11