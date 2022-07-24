Лучший бомбардир РПЛ Сычевой четыре года назад работал барменом

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой накануне оформил хет-трик во втором туре РПЛ против «Урала» (3:0). Игроку 26 лет.

«Говорят, что Владимир Сычевой, отгрузивший вчера трeшку «Уралу», ещe четыре года назад был не особо кому нужен даже на уровне Крымского футбольного союза и работал барменом в Симферополе.

Потом его привлекли играть за университетскую сборную Крыма: где-то себя проявил, что-то забил. И так попал в омский «Иртыш» в сезоне-2020/21. После в «Оренбург» и вот вчера хет-трик в РПЛ», – написал источник.