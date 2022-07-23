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    «Динамо» предложило Вареле новый контракт на фоне интереса «Фламенго»

    «Динамо» хочет сохранить в составе флангового защитника Гильермо Варелу.

    В связи с этим московский клуб предложил 29-летнему футболисту продлить контракт, истекающий в июне 2023 года.

    В «Динамо» опасаются, что уругваец может уйти во «Фламенго» до конца сезона. В таком случае следующим летом он получит статус свободного агента и сможет не возвращаться в Россию.

    • Варела выступает за «Динамо» с 2020 года.
    • За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.
    • Рыночная стоимость латиноамериканца – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Фабио Алейшо

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