«Динамо» предложило Вареле новый контракт на фоне интереса «Фламенго»

«Динамо» хочет сохранить в составе флангового защитника Гильермо Варелу.

В связи с этим московский клуб предложил 29-летнему футболисту продлить контракт, истекающий в июне 2023 года.

В «Динамо» опасаются, что уругваец может уйти во «Фламенго» до конца сезона. В таком случае следующим летом он получит статус свободного агента и сможет не возвращаться в Россию.