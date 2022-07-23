«Динамо» предложило Вареле новый контракт на фоне интереса «Фламенго»

«Динамо» хочет сохранить в составе флангового защитника Гильермо Варелу.
В связи с этим московский клуб предложил 29-летнему футболисту продлить контракт, истекающий в июне 2023 года.
В «Динамо» опасаются, что уругваец может уйти во «Фламенго» до конца сезона. В таком случае следующим летом он получит статус свободного агента и сможет не возвращаться в Россию.
- Варела выступает за «Динамо» с 2020 года.
- За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.
- Рыночная стоимость латиноамериканца – 2,5 миллиона евро.
Источник: твиттер Фабио Алейшо