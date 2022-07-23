Названа дата дебюта Холанда за «Манчестер Сити»

Стало известно, когда нападающий Эрлинг Холанд впервые сыграет в составе «Манчестер Сити».
Вероятная дата дебюта норвежца – 24 июля. В этот день будет товарищеский матч с «Баварией».
«Если в пятницу все будет в порядке, если вечером ему не станет плохо, если он не упадет с кровати и не сломает лодыжку, то он будет играть в воскресенье», – сказал главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.
- В мае Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».
- Сумма трансфера составила 75 миллионов евро.
- Футболист заключил с новым клубом контракт до 2027 года.
Источник: Manchester Evening News