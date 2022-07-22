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  • Первый тренер Кокорина: «На пике карьеры Саше надо было ехать в Англию»

Первый тренер Кокорина: «На пике карьеры Саше надо было ехать в Англию»

22 июля 2022, 23:45
12

Валерий Стаферов, первый тренер форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, выразил мнение, в чем игрок ошибся по карьере. По словам тренера, футболист вовремя не сменил чемпионат.

«Сложно сказать, почему у Саши не получается в Италии. Он практически не играет, оценить его игру мы не можем. Тут зависит и от него, и от окружающих. Если Саша вернется домой, думаю, в России у него точно все должно получиться, психологически он раскрепостится. Он человек самолюбивый, надеюсь, он сможет собраться. Верю, что он сможет все же заиграть в Италии.

Я давно говорил родителям, что на пике карьеры надо было ехать в Англию, глядишь, все бы сложилось иначе», – сказал Стаферов.

  • Зимой 2021-го итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1658523193
Даже не смешно.
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Томик
1658525106
А пик карьеры у Саши был когда он по встречке ездил или когда в воздух стрелял? В момент истории со стульями же спад был уже?
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Plyash
1658527418
Пик Саши сейчас,когда сидя на скамейке,он четвёртый по размеру зарплаты в Итальянской команде.
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inzek
1658532626
пика бы и не было с такими агентами и зарплатами
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3meeeD
1658547216
Он особо ничем не запомнился. Не было у него пика. Средний игрок.был
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slavа0508
1658549985
У Саши пик был только на словах у прессы , сильно распиаренная личность , на самом деле всегда был средний игрок , при чём весьма ленив и недисциплинированный ,,,,
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vladimir-7
1658551998
В своей карьере Кокорину действительно надо было уезжать в Англию или в Германию, а он поехал по ресторанам, ночным клубам и кофейням.
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zigbert
1658575231
По меркам РПЛ может и сможет где еще поиграть но как быть со здоровьем, когда выступая за Фиорентину постоянно говорили о его неготовности играть из за травм.
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Irina94
1753158580
двойные 7
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