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    Первый тренер Кокорина: «На пике карьеры Саше надо было ехать в Англию»

    Валерий Стаферов, первый тренер форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, выразил мнение, в чем игрок ошибся по карьере. По словам тренера, футболист вовремя не сменил чемпионат.

    «Сложно сказать, почему у Саши не получается в Италии. Он практически не играет, оценить его игру мы не можем. Тут зависит и от него, и от окружающих. Если Саша вернется домой, думаю, в России у него точно все должно получиться, психологически он раскрепостится. Он человек самолюбивый, надеюсь, он сможет собраться. Верю, что он сможет все же заиграть в Италии.

    Я давно говорил родителям, что на пике карьеры надо было ехать в Англию, глядишь, все бы сложилось иначе», – сказал Стаферов.

    • Зимой 2021-го итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

    Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.07.2022 23:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7233

      Томик 5 минут назад

      А пик карьеры у Саши был когда он по встречке ездил или когда в воздух стрелял? В момент истории со стульями же спад был уже?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23034

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Даже не смешно.

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