Первый тренер Кокорина: «На пике карьеры Саше надо было ехать в Англию»

Валерий Стаферов, первый тренер форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, выразил мнение, в чем игрок ошибся по карьере. По словам тренера, футболист вовремя не сменил чемпионат.

«Сложно сказать, почему у Саши не получается в Италии. Он практически не играет, оценить его игру мы не можем. Тут зависит и от него, и от окружающих. Если Саша вернется домой, думаю, в России у него точно все должно получиться, психологически он раскрепостится. Он человек самолюбивый, надеюсь, он сможет собраться. Верю, что он сможет все же заиграть в Италии.

Я давно говорил родителям, что на пике карьеры надо было ехать в Англию, глядишь, все бы сложилось иначе», – сказал Стаферов.

Зимой 2021-го итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»