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    Где смотреть «Зенит» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 22 июля

    «Зенит» и «Крылья Советов» сыграют в матче 2-го тура РПЛ.

    Угадай победителя и получи 2000 рублей

    • Игра состоится в пятницу, 22 июля.
    • Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
    • Начало – в 20:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Крылья Советов

    • Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» «Матч Премьер». Эфир начнется в 20:00 мск.
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Ставки на матч Зенит – Крылья Советов

    Коэффициенты:

    • Победа «Зенита» – 1.42
    • Ничья – 5.20
    • Победа «Крыльев Советов» – 7.00

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    Источник: «Бомбардир»

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