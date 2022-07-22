Где смотреть «Зенит» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 22 июля

«Зенит» и «Крылья Советов» сыграют в матче 2-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в пятницу, 22 июля.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- Начало – в 20:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Крылья Советов
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 20:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Зенит – Крылья Советов
- Победа «Зенита» – 1.42
- Ничья – 5.20
- Победа «Крыльев Советов» – 7.00
Источник: «Бомбардир»