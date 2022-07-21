Баринов: «Сказал Игнатьеву, что пора взяться за голову»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своей беседе с новичком команды Иваном Игнатьевым.

«Только сегодня разговаривал с Игнатьевым и сказал ему: «Вот тебе еще один шанс, пора взяться за голову». Он ответил: «Да-да, я все понимаю».

Я его года три знаю, сейчас у него серьезное отношение к футболу: он живет на базе, никуда не ездит, ночует там.

Может быть, только покушать выбирается. Дай Бог, он воспользуется этим шансом», – сказал Баринов.