Баринов: «Сказал Игнатьеву, что пора взяться за голову»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своей беседе с новичком команды Иваном Игнатьевым.
«Только сегодня разговаривал с Игнатьевым и сказал ему: «Вот тебе еще один шанс, пора взяться за голову». Он ответил: «Да-да, я все понимаю».
Я его года три знаю, сейчас у него серьезное отношение к футболу: он живет на базе, никуда не ездит, ночует там.
Может быть, только покушать выбирается. Дай Бог, он воспользуется этим шансом», – сказал Баринов.
- Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
- Форвард взял себе 9-й номер.
Источник: «Матч ТВ»