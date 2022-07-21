Самедов обвинил агента Лельчук в харассменте и угрозах футболистам

Адвокат Василий Грищак, представляющий интересы агента Полины Лельчук, заявил, что экс-селекционер «Локо» Александр Самедов обвинил девушку в харрасменте и угрозах футболистам.

«Я уже направил в комитет ходатайство, предваряющее заседание. Вкратце оно заключается в том, что жалоба Самедова представляет собой какой-то странный документ в стиле жалобы в партком.

Там намешано несколько разнородных обвинений и претензий. В том числе обвинения в харассменте, умалении деловой репутации, а также угрозах футболистам, от имени которых выступают Самедов с Алаевым.

К этому заявлению прикладывается аудиозапись с обрывком телефонного разговора, на мой взгляд, имеющего следы монтажа. Сама запись получена непонятно каким образом из непонятного источника.

На данный момент мы не до конца понимаем, с чем спорить. С этого мы и намереваемся начать, это и будет предметом разговора на заседании комитета», – сказал Грищак.