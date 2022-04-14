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  • «Постоянно флиртовал и подкатывал»: агент Лельчук обвинила Самедова в приставаниях

«Постоянно флиртовал и подкатывал»: агент Лельчук обвинила Самедова в приставаниях

14 апреля 2022, 20:42
18

Футбольный агент Полина Лельчук рассказала о недопустимом поведении Александра Самедова во время личного общения.

– Если рассматривать историю с самого начала, то мы с Самедовым периодически созванивались по рабочим вопросам, когда он находился в клубе.

Там надо было слышать тон, но суть была такая: я перевожу в рабочие русло, а он постоянно флиртовал и подкатывал, либо общался свысока.

Это слышали мои коллеги, они могут подтвердить, они слышали, как он разговаривает.

– Флирт – это плохо?

– В работе он неприемлем. Есть определенные границы и тон общения. Я общаюсь с руководителями многих клубов, но никто никогда себе такого не позволял.

Он спрашивал, замужем ли я, почему в разводе, хочу ли детей, какие у меня планы – это все за рамками рабочих вещей. Тем более таким тоном...

Еще Самедов звонил мне в нетрезвом виде, ругался матом, повышал голос. Говорю все это к тому, что связываю свои последующие проблемы в «Локомотиве» именно с тем фактом, что он не так воспринял мое холодное отношение к нему и затем начал блокировать деятельность.

Я вообще этого всего не понимаю. Не думаю, что это нормально. Предположим, очень эмоциональный человек, но он всегда эмоционировал, когда мы разговаривали. Ни разу не говорил спокойно и по делу. Постоянно все забывал, о чем разговаривали.

Когда Самедов узнал, что я претендую на подписание договоров с игроками академии, которых давно знаю и веду, то начал резко вставлять палки в мою работу с ними, говоря им о том, что им это не нужно, и они под присмотром.

Делалось это все методично, максимально отводя подозрения от себя. Убеждена, что он преследовал свои интересы, возможно, хотел их застолбить.

  • В начале апреля Самедов покинул пост старшего селекционера по молодежному футболу «Локомотива».
  • Он работал в селекционном отделе клуба с января 2021 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Самедов Александр
Комментарии (18)
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Беспонтий
1649959604
вы посмотрите какая цаца палки ей вставляли
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Artemka444
1649960185
А почему сейчас,а не тогда!!! Ещё бы через 5 лет, мода такая!!!
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lordmrv
1649961919
Посмотрел ее фото, появились мысли, как она становилась агентом игрока. Понятно почему Самедов их отговаривал и почему стал виноватым.
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DOCTOR PENALTY
1649963579
Неправ Самедов - не туда палки вставлял. )
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NewLife
1649965116
Прачечная грязного белья на срач тв работает все активней.
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Persona_non_Grata
1649966504
Да уж лучше пусть с бабами флиртует, чем как Дзюба )))
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Красногорск_Фан
1649967677
Самедов вставлял палки. Ну хоть не кошек пинал
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SpartakMoskwa
1649969226
Ну подкатывал и что с этого для мужчины это нормально
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Томик
1649978759
Раньше этим хвастались, теперь на это жалуются... Бред какой-то. А вообще первый раз такую яркую фамилию слышу. Пытается за счёт Саши раскрутиться... "Розовая кофточка" очередная.
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Plyash
1650002572
Глиста драная - ни сиськи,ни письки.Радовалась бы,что ей знаки внимания оказывают. Как раньше говорили - е.б.у. и плачу,как бы не сломалась...агентша...
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