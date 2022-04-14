«Постоянно флиртовал и подкатывал»: агент Лельчук обвинила Самедова в приставаниях

Футбольный агент Полина Лельчук рассказала о недопустимом поведении Александра Самедова во время личного общения.

– Если рассматривать историю с самого начала, то мы с Самедовым периодически созванивались по рабочим вопросам, когда он находился в клубе.

Там надо было слышать тон, но суть была такая: я перевожу в рабочие русло, а он постоянно флиртовал и подкатывал, либо общался свысока.

Это слышали мои коллеги, они могут подтвердить, они слышали, как он разговаривает.

– Флирт – это плохо?

– В работе он неприемлем. Есть определенные границы и тон общения. Я общаюсь с руководителями многих клубов, но никто никогда себе такого не позволял.

Он спрашивал, замужем ли я, почему в разводе, хочу ли детей, какие у меня планы – это все за рамками рабочих вещей. Тем более таким тоном...

Еще Самедов звонил мне в нетрезвом виде, ругался матом, повышал голос. Говорю все это к тому, что связываю свои последующие проблемы в «Локомотиве» именно с тем фактом, что он не так воспринял мое холодное отношение к нему и затем начал блокировать деятельность.

Я вообще этого всего не понимаю. Не думаю, что это нормально. Предположим, очень эмоциональный человек, но он всегда эмоционировал, когда мы разговаривали. Ни разу не говорил спокойно и по делу. Постоянно все забывал, о чем разговаривали.

Когда Самедов узнал, что я претендую на подписание договоров с игроками академии, которых давно знаю и веду, то начал резко вставлять палки в мою работу с ними, говоря им о том, что им это не нужно, и они под присмотром.

Делалось это все методично, максимально отводя подозрения от себя. Убеждена, что он преследовал свои интересы, возможно, хотел их застолбить.