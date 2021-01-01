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«Постоянно флиртовал и подкатывал»: агент Лельчук обвинила Самедова в приставаниях

Футбольный агент Полина Лельчук рассказала о недопустимом поведении Александра Самедова во время личного общения.

– Если рассматривать историю с самого начала, то мы с Самедовым периодически созванивались по рабочим вопросам, когда он находился в клубе.

Там надо было слышать тон, но суть была такая: я перевожу в рабочие русло, а он постоянно флиртовал и подкатывал, либо общался свысока.

Это слышали мои коллеги, они могут подтвердить, они слышали, как он разговаривает.

– Флирт – это плохо?

– В работе он неприемлем. Есть определенные границы и тон общения. Я общаюсь с руководителями многих клубов, но никто никогда себе такого не позволял.

Он спрашивал, замужем ли я, почему в разводе, хочу ли детей, какие у меня планы – это все за рамками рабочих вещей. Тем более таким тоном...

Еще Самедов звонил мне в нетрезвом виде, ругался матом, повышал голос. Говорю все это к тому, что связываю свои последующие проблемы в «Локомотиве» именно с тем фактом, что он не так воспринял мое холодное отношение к нему и затем начал блокировать деятельность.

Я вообще этого всего не понимаю. Не думаю, что это нормально. Предположим, очень эмоциональный человек, но он всегда эмоционировал, когда мы разговаривали. Ни разу не говорил спокойно и по делу. Постоянно все забывал, о чем разговаривали.

Когда Самедов узнал, что я претендую на подписание договоров с игроками академии, которых давно знаю и веду, то начал резко вставлять палки в мою работу с ними, говоря им о том, что им это не нужно, и они под присмотром.

Делалось это все методично, максимально отводя подозрения от себя. Убеждена, что он преследовал свои интересы, возможно, хотел их застолбить.

  • В начале апреля Самедов покинул пост старшего селекционера по молодежному футболу «Локомотива».
  • Он работал в селекционном отделе клуба с января 2021 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 20:42
Комментарии6
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    Рейтинг: +15354

    Cleaner 20 минут назад

    Бабла заработала. Не нравится флирт, бросай своегоподопечного. Так нет, ей надо и рыбку съесть и другое. Овца неблагодарная!...(

    2
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    Рейтинг: +61808

    portero 22 минуты назад

    Повезло Самедову что не изнасилование, хотя у нас это непрокатывает, даже если имело место быть, за бабосы всё перевернут....

    0
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    Рейтинг: +2680

    FRZZ 23 минуты назад

    Этой бабе явно что-то нужно.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +1043

    Artemka444 26 минут назад

    А почему сейчас,а не тогда!!!
    Ещё бы через 5 лет, мода такая!!!

    1
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    Рейтинг: +882

    Юрэс 28 минут назад

    лильчЮК -------- ТЫ КТО!?!?!?!?!?!?!?!?!
    Я ПРО пол ( не про потолок)

    0
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    Рейтинг: +1340

    Беспонтий 36 минут назад

    вы посмотрите какая цаца
    палки ей вставляли

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