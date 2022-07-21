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«У ЦСКА очень крутые фанаты!» Гайич высказался о бойкотах болельщиков из-за Fan ID

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о решении фанатов клуба бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

«У ЦСКА очень крутые фанаты. Думаю, это только начало. Впереди нас вместе ждeт много матчей, важность и статус которых будет только расти. По тому, что я увидел на товарищеских матчах, наши фанаты очень громкие, они круто поддерживают команду с начала матча до самого конца.

К сожалению, я не слышал ничего про бойкот. Очень грустно, что наших фанатов не будет с нами. Не знаю, что стоит за этим решением, но мне очень жаль. Хотя даже если фанатов не будет с нами на стадионе, мы знаем, что душой они там. Будем чувствовать их поддержку, даже если они не будут присутствовать на стадионе.

Я не могу представить трибуны в Сербии без активных фанатов, как сейчас будет в России. Наверное, причины тоже могут быть связаны с какими-то ограничениями государства», — сказал Гайич.

  • О бойкоте матчей объявили фанаты почти всех клубов РПЛ.
  • По Fan ID куплено уже более 5 тысяч билетов и абонементов.
  • В 1-й же день система дала сбой.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 13:37
Комментарии1
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    Рейтинг: +4213

    Беспонтий 44 минуты назад

    порой балканская патока опасней восточных хитростей
    и западных ценностей

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