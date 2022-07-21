Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
2 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?
3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

«Краснодар» в борьбе за Баньяца опередил «Ференцварош» и еще несколько клубов

Главный тренер «Бачки Тополы» Жарко Лазетич рассказал о претендентах на полузащитника Михайло Баньяца, который в итоге перешел в «Краснодар».

«Какие ещe клубы хотели Баньяца? Он получал приглашения от «Црвены Звезды» и два года назад, и шесть месяцев назад. За него давали 1,2 миллиона евро.

Знаю, что Михайло интересовались «Андерлехт», «Ференцварош», «Динамо» из Загреба, ДАК, а также несколько итальянских клубов.

Были варианты в Азии, в частности, в ОАЭ. Они предлагали солидные деньги, но Баньяц – умный парень, и у него есть четкая идея по поводу развития своей карьеры», – сказал Лазетич.

  • «Краснодар» заплатил за серба 1,6 миллиона евро.
  • Баньяц заключил с клубом РПЛ контракт до 2026 года.
  • В составе «Бачка-Тополы» хавбек забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 81 матче.

Новости по теме
Стало известно, как «Спартак» будет добираться на выездной матч с «Краснодаром» 4
Серб Баньяц подписал контракт с «Краснодаром». Его купили за 1,6 миллиона
Петербуржец Левников – судья матча «Краснодар» – «Спартак» и другие назначения на второй тур 30
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:34
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +8825

    R_a_i_n 13 минут назад

    Чего-то все по тихоньку усиливаются, покупают кого-то, у нас тишина.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14484

    Fusballer > R_a_i_n 3 минуты назад

    И так укомплектованный топовый состав. Куда ещё больше.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11