«Краснодар» в борьбе за Баньяца опередил «Ференцварош» и еще несколько клубов

Главный тренер «Бачки Тополы» Жарко Лазетич рассказал о претендентах на полузащитника Михайло Баньяца, который в итоге перешел в «Краснодар».
«Какие ещe клубы хотели Баньяца? Он получал приглашения от «Црвены Звезды» и два года назад, и шесть месяцев назад. За него давали 1,2 миллиона евро.
Знаю, что Михайло интересовались «Андерлехт», «Ференцварош», «Динамо» из Загреба, ДАК, а также несколько итальянских клубов.
Были варианты в Азии, в частности, в ОАЭ. Они предлагали солидные деньги, но Баньяц – умный парень, и у него есть четкая идея по поводу развития своей карьеры», – сказал Лазетич.
- «Краснодар» заплатил за серба 1,6 миллиона евро.
- Баньяц заключил с клубом РПЛ контракт до 2026 года.
- В составе «Бачка-Тополы» хавбек забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 81 матче.
Источник: «Чемпионат»