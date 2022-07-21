«Краснодар» в борьбе за Баньяца опередил «Ференцварош» и еще несколько клубов

Главный тренер «Бачки Тополы» Жарко Лазетич рассказал о претендентах на полузащитника Михайло Баньяца, который в итоге перешел в «Краснодар».

«Какие ещe клубы хотели Баньяца? Он получал приглашения от «Црвены Звезды» и два года назад, и шесть месяцев назад. За него давали 1,2 миллиона евро.

Знаю, что Михайло интересовались «Андерлехт», «Ференцварош», «Динамо» из Загреба, ДАК, а также несколько итальянских клубов.

Были варианты в Азии, в частности, в ОАЭ. Они предлагали солидные деньги, но Баньяц – умный парень, и у него есть четкая идея по поводу развития своей карьеры», – сказал Лазетич.