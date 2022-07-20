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Опубликован официальный трейлер FIFA 23

20 июля 2022, 20:16
5

Разработчики футбольного симулятора FIFA 23 опубликовали официальный трейлер игры. Он длится более двух минут.

Из нововведений игры. Появятся женские клубы, а также в число турниров будет включен женский чемпионат мира-2023.

В FIFA 23 реализована поддержка кроссплея в режимах FIFA Ultimate Team, Online Seasons и Online Friendlies – между собой можно играть на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

  • Игра выйдет 30 сентября.
  • Известен самый рейтинговый игрок FIFA 23.
  • FIFA ежегодно выходит с прошлого века.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир
Комментарии (5)
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664
1658337549
А смысл новой фифы? С 2005 года ничего не меняется))))))))
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Rabinovi_ch
1658338126
Т.е игры где одни убивают других делать могут, а футбол вывести на приличный уровень не могут....
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Skull_Boy
1658339768
Кто-то еще играет в это дерьмо, чемпионат среди ЛГБТ тоже будет только в 24 версии
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