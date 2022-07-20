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Опубликован официальный трейлер FIFA 23

Разработчики футбольного симулятора FIFA 23 опубликовали официальный трейлер игры. Он длится более двух минут.

Из нововведений игры. Появятся женские клубы, а также в число турниров будет включен женский чемпионат мира-2023.

В FIFA 23 реализована поддержка кроссплея в режимах FIFA Ultimate Team, Online Seasons и Online Friendlies – между собой можно играть на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

  • Игра выйдет 30 сентября.
  • Известен самый рейтинговый игрок FIFA 23.
  • FIFA ежегодно выходит с прошлого века.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии5
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    Рейтинг: +13761

    Skull_Boy 12 минут назад

    Кто-то еще играет в это дерьмо, чемпионат среди ЛГБТ тоже будет только в 24 версии

    0
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    Рейтинг: +799

    Rabinovi_ch 40 минут назад

    Т.е игры где одни убивают других делать могут, а футбол вывести на приличный уровень не могут....

    0
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    Рейтинг: +350

    Stavr007 > Rabinovi_ch 17 минут назад

    а зачем? они и с этого миллиарды делают, не хочется сильно попу рвать

    0
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  • ...
    Рейтинг: +1880

    Semushkin Roman Valerievi 49 минут назад

    А смысл новой фифы? С 2005 года ничего не меняется))))))))

    0
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    Рейтинг: +14481

    Fusballer > Semushkin Roman Valerievi 43 минуты назад

    Музыка раньше там была отличная. Много нового нашел. Но то было десять лет назад. Сейчас не знаю.

    0
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