Опубликован официальный трейлер FIFA 23

Разработчики футбольного симулятора FIFA 23 опубликовали официальный трейлер игры. Он длится более двух минут.
Из нововведений игры. Появятся женские клубы, а также в число турниров будет включен женский чемпионат мира-2023.
В FIFA 23 реализована поддержка кроссплея в режимах FIFA Ultimate Team, Online Seasons и Online Friendlies – между собой можно играть на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
- Игра выйдет 30 сентября.
- Известен самый рейтинговый игрок FIFA 23.
- FIFA ежегодно выходит с прошлого века.
Источник: Бомбардир.ру