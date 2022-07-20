Опубликован официальный трейлер FIFA 23

Разработчики футбольного симулятора FIFA 23 опубликовали официальный трейлер игры. Он длится более двух минут.

Из нововведений игры. Появятся женские клубы, а также в число турниров будет включен женский чемпионат мира-2023.

В FIFA 23 реализована поддержка кроссплея в режимах FIFA Ultimate Team, Online Seasons и Online Friendlies – между собой можно играть на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.