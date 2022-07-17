Стал известен самый рейтинговый футболист FIFA 23

30 сентября выйдет футбольный симулятор FIFA 23. Уже обнародован самый рейтинговый футболист из представленных в игре.

Как утверждает FutZoneFIFA (источник, специализирующийся на новостях о FIFA), самым рейтинговым игроком окажется форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его рейтинг будет 93.