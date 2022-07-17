Стал известен самый рейтинговый футболист FIFA 23

Все меньше времени остается до выхода FIFA 23. Уже обнародован самый рейтинговый футболист из представленных в игре.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на FutZoneFIFA, самым рейтинговым игроком будет форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его рейтинг будет 93.