Стал известен самый рейтинговый футболист FIFA 23

Левандовски или Бензема должен быть самым рейтинговым) я только не знаю из чего складывается этот рейтинг, если из игры и достижений за последний год то очевидно что эти двое
Все меньше времени остается до выхода FIFA 23. Уже обнародован самый рейтинговый футболист из представленных в игре.
Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на FutZoneFIFA, самым рейтинговым игроком будет форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его рейтинг будет 93.
- На протяжении последних лет лучшими были Криштиану Роналду и Лионель Месси.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (150 миллионов евро).
- В этом году форвард отказался переходить в «Реал».