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Стал известен самый рейтинговый футболист FIFA 23

Все меньше времени остается до выхода FIFA 23. Уже обнародован самый рейтинговый футболист из представленных в игре.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на FutZoneFIFA, самым рейтинговым игроком будет форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его рейтинг будет 93.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +629

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Левандовски или Бензема должен быть самым рейтинговым) я только не знаю из чего складывается этот рейтинг, если из игры и достижений за последний год то очевидно что эти двое

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    Рейтинг: +5349

    TOMSON > SpartakMoskwa 1 час назад

    Рейтинг складывается из показателей таких, как скорость, пасс, игра головой и тд. При всем уважении к Бензема у Мбапе реально многие показатели повыше будут

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