Стал известен самый рейтинговый футболист FIFA 23

30 сентября выйдет футбольный симулятор FIFA 23. Уже обнародован самый рейтинговый футболист из представленных в игре.
Как утверждает FutZoneFIFA (источник, специализирующийся на новостях о FIFA), самым рейтинговым игроком окажется форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его рейтинг будет 93.
- На протяжении последних лет лучшими в FIFA были Криштиану Роналду и Лионель Месси.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (150 миллионов евро).
- В этом году форвард отказался переходить в «Реал».
Источник: Бомбардир.ру