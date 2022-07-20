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  • Канчельскис: «Спартак» не станет чемпионом в ближайшие четыре года»

Канчельскис: «Спартак» не станет чемпионом в ближайшие четыре года»

20 июля 2022, 14:59
18

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о «Спартаке».

«Жаловаться на все — это фишка «Спартака». Зареме это нравится, клуб считает, что это правильно. Я не собираюсь их осуждать, я не нахожусь в структуре клуба.

Конечно, красно-белые давно ничего не выигрывали, им нужно искать вину во всем, это их право. В каждой неудаче у них кто-то будет виноват, но не сам клуб. Когда «Спартак» был на вершине, они всех обыгрывали и все было нормально, по их мнению. А сейчас — все виноваты, но не «Спартак».

«Спартак» никогда в жизни не снимется с чемпионата, потому что это «Спартак». Что это такое? Это будет смешно! То, что когда-то говорил Федун, было сказано на эмоциях. Этого не случится никогда, я уверен.

Что касается перспектив клуба, то «Спартак» не станет чемпионом в ближайшие 4 года, это нереально. С теми людьми, которые сейчас сидят в руководстве клуба, достичь успеха почти невозможно», — заявил Канчельскис.

  • Московский клуб занял 10-е место в прошлом сезоне РПЛ.
  • Клуб впервые с 2003 года выиграл Кубок России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (18)
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Enter2006
1658318542
Ну ну ну, полегче на поворотах!
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шахта Заполярная
1658318922
Канчельскис, а если станет, пойдешь вместе с Мостовым голым по центру Москвы, или только в ванной пузыри можешь делать.
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Enter2006
1658319489
Я вот не пойму, если всё так отлично в Европе и Англии, с какого буя обратно тащитесь в Россию? Как и ты так и другие, типа Аршавина. Ну если с3,14зданулись туда - так там и живите! А если вернулись - рот заткните плиз и живите мирно и тихо! Будут они свои грязные хлебала разевать на такие темы!
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Беспонтий
1658319875
в ближайшие четыре года мы все будем гордиться милою приставкой экс как в той любимой сказке "Крекс, фекс, пекс.." --------------------------------------------------- "А теперь всех на распределительный пункт. Чао, буратины. Можете даже писать мне письма до востребования. Меня зовут Себастьян Перейра - торговец черным деревом. Шутка."
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alefreddy
1658319947
если бюджеты команд будут приблизительно равные будет борьба за золото.А у ГазПрема сопоставимы с 8 последними в таблице командами
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sir_Alex
1658322889
К сожалению, Канчельскис прав. Я думаю, что пока Федун и К⁰ владеют командой, успеха не будет.
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алдан2014
1658326237
Канчельскис и мостовой последние люди к мнению которых стоит прислушиваться. Ну ещё Кавазашвили,но тот старенький,ему простительно
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serglider
1658327851
Проблема не в том кто рулит Спартаком, а кто там играет! В принципе, Спартак укомплектован не хуже других клубов, если наладить комбинационную игру в пас, можно неплохо выступить в сезоне... Все будет зависеть с какими проблемами столкнутся их соперники и как будут их преодолевать. А вообще, к гадалке ходить не надо, что бы понять, что уровень футбола в России упадет ниже плинтуса.
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NewLife
1658329692
Канчельских - продажная портянка на службе букмекерского желтушного сортира, паразитирующего на популярности Спартака.
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zigbert
1658344227
Неприязнь к Спартаку и заставляет его делать подобные заявления.
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