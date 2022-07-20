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Канчельскис: «Спартак» не станет чемпионом в ближайшие четыре года»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о «Спартаке».

«Жаловаться на все — это фишка «Спартака». Зареме это нравится, клуб считает, что это правильно. Я не собираюсь их осуждать, я не нахожусь в структуре клуба.

Конечно, красно-белые давно ничего не выигрывали, им нужно искать вину во всем, это их право. В каждой неудаче у них кто-то будет виноват, но не сам клуб. Когда «Спартак» был на вершине, они всех обыгрывали и все было нормально, по их мнению. А сейчас — все виноваты, но не «Спартак».

«Спартак» никогда в жизни не снимется с чемпионата, потому что это «Спартак». Что это такое? Это будет смешно! То, что когда-то говорил Федун, было сказано на эмоциях. Этого не случится никогда, я уверен.

Что касается перспектив клуба, то «Спартак» не станет чемпионом в ближайшие 4 года, это нереально. С теми людьми, которые сейчас сидят в руководстве клуба, достичь успеха почти невозможно», — заявил Канчельскис.

  • Московский клуб занял 10-е место в прошлом сезоне РПЛ.
  • Клуб впервые с 2003 года выиграл Кубок России.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 14:59
Комментарии3
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    Рейтинг: +527

    шахта Заполярная 20 секунд назад

    Канчельскис, а если станет, пойдешь вместе с Мостовым голым по центру Москвы, или только в ванной пузыри можешь делать.

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    Рейтинг: +7186

    nik55 2 минуты назад

    прав на 50

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    Рейтинг: +3747

    Enter2006 6 минут назад

    Ну ну ну, полегче на поворотах!

    0
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