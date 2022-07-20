Гвардиола: «Неймар в «Ман Сити»? Неправильно каждое лето покупать 150 игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что форварда «ПСЖ» Неймара этим летом в его команда не будет.
«Слухи о Неймаре – это неправда. Неймар – невероятный игрок, невероятно хороший парень. Но это неправильно, если каждое лето «Манчестер Сити» будет покупать 150 игроков», – сказал Гвардиола.
- Бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
- Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.
Источник: твиттер Мартина Блэкберна