Сын Марадоны удивлен, что Дибала выбрал «Рому», а не «Наполи»: «У нас больше денег и ЛЧ»

Диего Синагра Марадона, сын бывшего футболиста «Наполи» Диего Марадоны, прокомментировал новость о переходе нападающего Пауло Дибалы в «Рому».
«Узнал об этом с грустью. У «Наполи» больше денег, мы будем выступать в Лиге чемпионов, но Дибала все равно выбрал римлян.
Это большая потеря для «Наполи», нынешний состав команды может бороться только за пятое-шестое место», – сказал Марадона-младший в интервью calcionapoli1926.it.
- 28-летний Дибала – свободный агент.
- За 7 сезонов в «Ювентусе» он провел 293 матча, забил 115 голов и сделал 45 ассистов.
- Рыночная стоимость латиноамериканца – 35 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»