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Сын Марадоны удивлен, что Дибала выбрал «Рому», а не «Наполи»: «У нас больше денег и ЛЧ»

Диего Синагра Марадона, сын бывшего футболиста «Наполи» Диего Марадоны, прокомментировал новость о переходе нападающего Пауло Дибалы в «Рому».

«Узнал об этом с грустью. У «Наполи» больше денег, мы будем выступать в Лиге чемпионов, но Дибала все равно выбрал римлян.

Это большая потеря для «Наполи», нынешний состав команды может бороться только за пятое-шестое место», – сказал Марадона-младший в интервью calcionapoli1926.it.

  • 28-летний Дибала – свободный агент.
  • За 7 сезонов в «Ювентусе» он провел 293 матча, забил 115 голов и сделал 45 ассистов.
  • Рыночная стоимость латиноамериканца – 35 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1527

    Benifacto 34 минуты назад

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    Рейтинг: +1459

    Marley Bob 42 минуты назад

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