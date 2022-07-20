Сын Марадоны удивлен, что Дибала выбрал «Рому», а не «Наполи»: «У нас больше денег и ЛЧ»

Диего Синагра Марадона, сын бывшего футболиста «Наполи» Диего Марадоны, прокомментировал новость о переходе нападающего Пауло Дибалы в «Рому».

«Узнал об этом с грустью. У «Наполи» больше денег, мы будем выступать в Лиге чемпионов, но Дибала все равно выбрал римлян.

Это большая потеря для «Наполи», нынешний состав команды может бороться только за пятое-шестое место», – сказал Марадона-младший в интервью calcionapoli1926.it.