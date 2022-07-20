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Бабаев оценил дебют Федотова в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о дебютной победе Владимира Федотова на посту главного тренера клуба в матче против «Урала» (2:0).

— Как вам старт сезона? Ожидали, что команда начнет с уверенной победы над «Уралом», который ЦСКА не обыгрывал дома аж с 2018 года?

— Было очень важно начать сезон с победы. Матч с «Уралом» порадовал не только результатом, но и качеством игры. Видно, что работа на сборах игроков и, конечно, тренерского штаба, не прошла даром.

Команда установила несколько рекордов, в том числе по количеству ударов в первом тайме. Хромала реализация, но, как справедливо говорит главный тренер: голы придут, если есть моменты. Уверен, что болельщикам очень понравился матч.

  • Федотов возглавил ЦСКА летом.
  • В прошлом сезоне клуб занял 5-е место в РПЛ.

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Источник: Sport24

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