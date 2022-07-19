Бека-Бека ответил, готов ли он выступать за сборную России

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека пока не собирается играть за сборную России.
– У тебя нет матчей за основную сборную Франции. Если так все будет продолжаться, готов рассмотреть возможность выступать за сборную России?
– Я же не россиянин! Я люблю большое количество стран, но все зависит от предложений.
Говоря о моей возможной игре за сборную России, мое сердце не находит отклик. Но мне нравится Россия, как и многие другие страны.
- В августе 2021 года «Локо» купил Бека-Бека у «Кана» за 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек сделал 4 ассиста в 26 матчах.
- На его счету 3 матча за олимпийскую сборную Франции.
Источник: «РБ Спорт»