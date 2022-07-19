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Бека-Бека ответил, готов ли он выступать за сборную России

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека пока не собирается играть за сборную России.

– У тебя нет матчей за основную сборную Франции. Если так все будет продолжаться, готов рассмотреть возможность выступать за сборную России?

– Я же не россиянин! Я люблю большое количество стран, но все зависит от предложений.

Говоря о моей возможной игре за сборную России, мое сердце не находит отклик. Но мне нравится Россия, как и многие другие страны.

  • В августе 2021 года «Локо» купил Бека-Бека у «Кана» за 6 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне хавбек сделал 4 ассиста в 26 матчах.
  • На его счету 3 матча за олимпийскую сборную Франции.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +487

    gunstilzit 1 час назад

    Журнашл..и,отстаньте уже от людей!
    Сперва докапывались с вопросом-Останетесь или уедете.
    Теперь -Давай играй за сборную!

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  • ...
    Рейтинг: +225

    Sancool 2 часа назад

    Надо было ему спросить, выступать где ?

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