Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас», победив в третий раз подряд при тен Хаге

В Австралии состоялся товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

«МЮ» победил со счетом 3:1 благодаря голам Антони Марсьяля, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо.

Команда выиграла третью встречу подряд после назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера.

Ранее «Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» (4:0) и «Мельбурн Виктори» (4:1).

Товарищеский матч

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Марсьяль, 17; 2:0 – Рэшфорд, 48; 3:0 – Санчо, 59; 3:1 – Уорд, 74.