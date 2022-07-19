Абаскаль и футболисты «Спартака» приехали на похороны Ярцева

Футболисты и тренеры «Спартака» прибыли на прощание с экс-тренером московского клуба Георгием Ярцевым.

По информации Sport24, на церемонии присутствуют главный тренер Гильермо Абаскаль, футболисты Артем Ребров, Квинси Промес, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Александр Селихов, Роман Зобнин, Николай Рассказов, Даниил Денисов и Наиль Умяров, а также гендиректор клуба Евгений Мележиков.

Прощание с Ярцевым, который умер на 75-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности, проходит в академии «Спартака».

Ярцев возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год.

Также он тренировал «Спартак», «Динамо», «Ротор» и «Торпедо».

Последнее его место работы – «Тамбов». Там он был генеральным директором.

Фото: Sport24