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Денисов: «Спартак» – самый великий и популярный клуб в России. В Питере очень много спартаковских болельщиков»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о московском клубе в программе «Футбол России» на «России 24».

– Кто из игроков «Спартака» породил в тебе мечту играть за этот клуб? Ты переехал в Москву из Санкт-Петербурга, что необычно.

– Для меня «Спартак» всегда был самым великим клубом. Не зря он самый популярный клуб у нас в России. Я знаю, что в Питере тоже очень много спартаковских болельщиков.

Мне всегда нравилась целостная команда, я не так часто выделял кого-то конкретно. Если взять в чемпионский сезон, мне нравилась команда. Так и раньше – играли Аленичев, Титов, Тихонов, но мне нравилась команда.

  • «Спартак» занял 10-е место в прошлом сезоне РПЛ, но выиграл Кубок России.
  • Команда начала этот сезон с 0:4 от «Зенита» в Суперкубке и ничьей с «Ахматом» (1:1) в РПЛ.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Краснодар».

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Источник: Sports.ru

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Комментарии5
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    Рейтинг: +390

    Спартач80 13 минут назад

    Бэрримор,что это за взрывы на болотах?Пердаки бомжей,сэр.....

    0
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    Рейтинг: +5777

    Давид59 23 минуты назад

    Знаю только Панова.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4132

    Беспонтий 29 минут назад

    помилуй Бог
    здесь только понаехавшие всуе
    за должностями званьем обивать порог
    есть категория ещё
    какого х.я
    здесь все воруют
    только я не смог

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +196

    Лицом_на_клаве 40 минут назад

    Вляпался, так теперь остаётся петь дифирамбы хрякам

    2
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    Рейтинг: +3455

    Klaido > Лицом_на_клаве 13 минут назад

    вляпался акушер, когда уронил тебя на кафель при твоих родах...

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