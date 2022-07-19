Денисов: «Спартак» – самый великий и популярный клуб в России. В Питере очень много спартаковских болельщиков»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о московском клубе в программе «Футбол России» на «России 24».

– Кто из игроков «Спартака» породил в тебе мечту играть за этот клуб? Ты переехал в Москву из Санкт-Петербурга, что необычно.

– Для меня «Спартак» всегда был самым великим клубом. Не зря он самый популярный клуб у нас в России. Я знаю, что в Питере тоже очень много спартаковских болельщиков.

Мне всегда нравилась целостная команда, я не так часто выделял кого-то конкретно. Если взять в чемпионский сезон, мне нравилась команда. Так и раньше – играли Аленичев, Титов, Тихонов, но мне нравилась команда.