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  • Денисов: «Спартак» – самый великий и популярный клуб в России. В Питере очень много спартаковских болельщиков»

Денисов: «Спартак» – самый великий и популярный клуб в России. В Питере очень много спартаковских болельщиков»

19 июля 2022, 07:57
15

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о московском клубе в программе «Футбол России» на «России 24».

– Кто из игроков «Спартака» породил в тебе мечту играть за этот клуб? Ты переехал в Москву из Санкт-Петербурга, что необычно.

– Для меня «Спартак» всегда был самым великим клубом. Не зря он самый популярный клуб у нас в России. Я знаю, что в Питере тоже очень много спартаковских болельщиков.

Мне всегда нравилась целостная команда, я не так часто выделял кого-то конкретно. Если взять в чемпионский сезон, мне нравилась команда. Так и раньше – играли Аленичев, Титов, Тихонов, но мне нравилась команда.

  • «Спартак» занял 10-е место в прошлом сезоне РПЛ, но выиграл Кубок России.
  • Команда начала этот сезон с 0:4 от «Зенита» в Суперкубке и ничьей с «Ахматом» (1:1) в РПЛ.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Краснодар».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил
Комментарии (15)
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Беспонтий
1658212181
помилуй Бог здесь только понаехавшие всуе за должностями званьем обивать порог есть категория ещё какого х.я здесь все воруют только я не смог
Ответить
Давид59
1658212546
Знаю только Панова.
Ответить
ilichkadr
1658216324
Что-то раскудахтался Даниилка. Видимо вспомнил лужанина Быстрова. Тот тоже на каждом углу свинарник восхвалял, ромбик целовал.
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Kollljan
1658216974
В чём величие Спартака?
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шахта Заполярная
1658226010
Даниил, а разве с этим кто то спорит. Если только те кто с болот, бездомные, так у них даже истории нет кроме 10-15 последних лет
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