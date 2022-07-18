Широков назвал команду, которая удивила его в первом туре РПЛ

А нас удивило, что Широков получил Fan ID.
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился впечатлениями от матчей стартового тура чемпионата России.
«С положительной стороны удивил ЦСКА. На предсезонке они не показывали такой качественный футбол: с «Уралом» выглядели очень хорошо.
Также «Ростов» хороший матч провeл. Никто не разочаровал. Просто я ждал от «Сочи» большего, но не скажу, что они меня разочаровали. Я думал, они будут играть в чуть другой футбол. Однако это только первый матч», – сказал Широков.
- ЦСКА в 1-м туре победил «Урал» со счетом 2:0.
- В этом матче команда установила рекорд РПЛ.