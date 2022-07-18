Широков назвал команду, которая удивила его в первом туре РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился впечатлениями от матчей стартового тура чемпионата России.

«С положительной стороны удивил ЦСКА. На предсезонке они не показывали такой качественный футбол: с «Уралом» выглядели очень хорошо.

Также «Ростов» хороший матч провeл. Никто не разочаровал. Просто я ждал от «Сочи» большего, но не скажу, что они меня разочаровали. Я думал, они будут играть в чуть другой футбол. Однако это только первый матч», – сказал Широков.