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Широков назвал команду, которая удивила его в первом туре РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился впечатлениями от матчей стартового тура чемпионата России.

«С положительной стороны удивил ЦСКА. На предсезонке они не показывали такой качественный футбол: с «Уралом» выглядели очень хорошо.

Также «Ростов» хороший матч провeл. Никто не разочаровал. Просто я ждал от «Сочи» большего, но не скажу, что они меня разочаровали. Я думал, они будут играть в чуть другой футбол. Однако это только первый матч», – сказал Широков.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 22:58
Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +22983

    DOCTOR PENALTY 20 минут назад

    А нас удивило, что Широков получил Fan ID.

    1
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    Рейтинг: +12

    SergioOr 22 минуты назад

    Меня ХИМКИ удивили!

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