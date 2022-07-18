Гальтье наигрывает в «ПСЖ» схему 3-4-1-2 с Месси на позиции «десятки»

В «ПСЖ» со следующего сезона может измениться тактическая схема.
У парижан сейчас турне по Японии, и там журналисты обратили внимание, что новый тренер Кристоф Гальтье наигрывает в команде схему 3-4-1-2.
- Тройка центральных защитников сформирована из Преснела Кимпембе, Маркиньоса и Серхио Рамоса;
- Латерали: справа – Ашраф Хакими, слева – Нуну Мендеш;
- В центре поля играли Идрисса Гуйе и Витинья, на подмене у них Марко Верратти и Леандро Паредес;
- Роль «десятки» выполнял Лионель Месси;
- Пара форвардов – Килиан Мбаппе и Неймар.
Источник: L’Equipe