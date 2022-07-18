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Гальтье наигрывает в «ПСЖ» схему 3-4-1-2 с Месси на позиции «десятки»

В «ПСЖ» со следующего сезона может измениться тактическая схема.

У парижан сейчас турне по Японии, и там журналисты обратили внимание, что новый тренер Кристоф Гальтье наигрывает в команде схему 3-4-1-2.

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Источник: L’Equipe

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Комментарии1
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    Рейтинг: +612

    Lipatoff 1 час назад

    О что-то интересное, видно, что работает мозг, это не Почетино, у которого воображение 0, фортануло с Кейном в Тоттенхэме, а трёх звёзд надрессировать не смог

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