«Химки» окажут юридическую помощь Юрану, если он будет судиться с Селюком

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о конфликте главного тренера клуба Сергея Юрана с агентом Дмитрием Селюком.

– У нас в «Химках» все игроки общаются с советом учредителей, сложно какие-либо вещи совершать. Знаю Сергея Юрана, при нас такого точно не было, ничего не могу сказать.

Тут два человека должны решать вопрос между собой. При этом мы своих никогда не бросаем – если нужна помощь юридического характера, футбольный клуб окажет ее тренеру. Мы Юраном довольны, результаты есть, а это основная задача главного тренера.

– Лоуренс покинет «Химки»?

– Если игрок не будет попадать в состав, готовы отпустить на правах аренды или продать в другой клуб, если будет предложение. Играют те, кто готов, кто проявляет себя, и это касается любого футболиста.