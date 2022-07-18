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«Химки» окажут юридическую помощь Юрану, если он будет судиться с Селюком

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о конфликте главного тренера клуба Сергея Юрана с агентом Дмитрием Селюком.

– У нас в «Химках» все игроки общаются с советом учредителей, сложно какие-либо вещи совершать. Знаю Сергея Юрана, при нас такого точно не было, ничего не могу сказать.

Тут два человека должны решать вопрос между собой. При этом мы своих никогда не бросаем – если нужна помощь юридического характера, футбольный клуб окажет ее тренеру. Мы Юраном довольны, результаты есть, а это основная задача главного тренера.

– Лоуренс покинет «Химки»?

– Если игрок не будет попадать в состав, готовы отпустить на правах аренды или продать в другой клуб, если будет предложение. Играют те, кто готов, кто проявляет себя, и это касается любого футболиста.

  • Юран принял «Химки» зимой и сохранил с клубом прописку в РПЛ.
  • Ранее агент предлагал проверить Юрана на детекторе лжи.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 18:38
Комментарии3
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    Рейтинг: +13

    SochineZ 19 минут назад

    сначала прочитал:"Химки окажут психологическую помощь Юрану" гыгыгы

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    Рейтинг: +1124

    mama1991 26 минут назад

    силюка на кукан

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    Рейтинг: +3715

    Enter2006 33 минуты назад

    Селюкова как клопа прижать, образцово-показательно! Чтобы подобные такие же еппанутые рот не разевали!

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