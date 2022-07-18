Посол: «Нигерия открыта для сотрудничества с Россией в области футбола»

Посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху высказался о перспективах сотрудничества двух стран в футбольной сфере.

«Если они (футболисты и тренеры) этого захотят, мы открыты к такому сотрудничеству... Так что российские футболисты могут приехать в Нигерию и попробовать себя здесь.

Нигерия нанимает иностранных тренеров, если считает их подходящими, так что вполне может нанимать и российских.

Но если они захотят, то мы поможем им найти подходящего игрока или тренера. Они также могут обратиться в российское посольство в Нигерии. Рынок открыт.

Спорт очень важен для нас и в плане международных связей. Мы не хотим создавать какие-то искусственные барьеры в спорте», – заявил дипломат.