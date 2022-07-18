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Посол: «Нигерия открыта для сотрудничества с Россией в области футбола»

Посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху высказался о перспективах сотрудничества двух стран в футбольной сфере.

«Если они (футболисты и тренеры) этого захотят, мы открыты к такому сотрудничеству... Так что российские футболисты могут приехать в Нигерию и попробовать себя здесь.

Нигерия нанимает иностранных тренеров, если считает их подходящими, так что вполне может нанимать и российских.

Но если они захотят, то мы поможем им найти подходящего игрока или тренера. Они также могут обратиться в российское посольство в Нигерии. Рынок открыт.

Спорт очень важен для нас и в плане международных связей. Мы не хотим создавать какие-то искусственные барьеры в спорте», – заявил дипломат.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +36

    яиссор 17 минут назад

    В очередь, в очередь, господа стратегические партнёры! Третьими будете сразу же за чык-чырыком и талибаном

    0
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    Рейтинг: +67

    НикКин 1 час назад

    Ну вот Дзюбе клуб нашли в *****

    0
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    Рейтинг: +5776

    Давид59 1 час назад

    Даёшь совместный чемпионат! Р-Н-ПЛ

    0
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    Рейтинг: +5308

    AtticusFinch 1 час назад

    Толку от сотрудничества двух нефутбольных стран?)

    0
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    Рейтинг: +639

    SpartakMoskwa > AtticusFinch 1 час назад

    Можно игроков у них прикупить быстрых молодых и перспективных, за гроши

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    Рейтинг: +5308

    AtticusFinch > SpartakMoskwa 58 минут назад

    Молодых игроков в *****?ты наверно не в курсе, что они им по 5 лет скидывают и продают 30- летних как 20-25 летних?))

    0
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