Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча первого тура РПЛ против «Динамо» (1:1).
– Нужно ли усиление «Ростову» и есть ли уже какие-то наметки в этом направлении?
– Любой тренер всегда хочет усиления, конкретных фамилий сейчас не назову. Если найдем таких игроков, которые будут нам по карману, то почему нет?
– Почему «Ростов» так резко прибавил во втором тайме?
– Прибавили? Мне кажется, мы так всю игру действовали.
– Что помешало победить?
– Гол, который мы пропустили в первом тайме, – это детский сад. Защитник упал в неподходящий момент.
– У «Ростова» амбиции выше, чем просто не вылететь из РПЛ?
– Амбиции те же самые. Первая задача – набрать такое количество очков, чтобы было спокойно.
– Оцените игру Даниила Уткина.
– Он прошел все сборы с нами, я доволен сегодня его игрой.
– Остаетесь в Москве? У вас следующая игра с «Локомотивом».
– Да, в Ростов не возвращаемся.
– Может ли «Ростов» бороться за тройку?
– Рано судить, должно пройти хотя бы 10 туров. Главное сначала набрать необходимое количество очков, чтобы избежать вылетов и стыков.