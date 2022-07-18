Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча первого тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

– Нужно ли усиление «Ростову» и есть ли уже какие-то наметки в этом направлении?

– Любой тренер всегда хочет усиления, конкретных фамилий сейчас не назову. Если найдем таких игроков, которые будут нам по карману, то почему нет?

– Почему «Ростов» так резко прибавил во втором тайме?

– Прибавили? Мне кажется, мы так всю игру действовали.

– Что помешало победить?

– Гол, который мы пропустили в первом тайме, – это детский сад. Защитник упал в неподходящий момент.

– У «Ростова» амбиции выше, чем просто не вылететь из РПЛ?

– Амбиции те же самые. Первая задача – набрать такое количество очков, чтобы было спокойно.

– Оцените игру Даниила Уткина.

– Он прошел все сборы с нами, я доволен сегодня его игрой.

– Остаетесь в Москве? У вас следующая игра с «Локомотивом».

– Да, в Ростов не возвращаемся.

– Может ли «Ростов» бороться за тройку?

– Рано судить, должно пройти хотя бы 10 туров. Главное сначала набрать необходимое количество очков, чтобы избежать вылетов и стыков.