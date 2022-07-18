Йоканович оценил свой дебют в РПЛ и высказался об уровне лиги

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил свой дебютный матч в РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Я не удивлeн уровнем РПЛ. Я посмотрел игры, они все был равные. Уровнем «Ростова» тоже не удивлeн. Понимаю уровень сопротивления, с которым придeтся сталкиваться.

Команды провели качественную игру. У «Ростова» компетентный тренер, который возглавляет сборную России. Это была первая проба пера, нам требуется время, чтобы сыграться и почувствовать друг друга», – сказал Йоканович.