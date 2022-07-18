Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?
3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

Йоканович оценил свой дебют в РПЛ и высказался об уровне лиги

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил свой дебютный матч в РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Я не удивлeн уровнем РПЛ. Я посмотрел игры, они все был равные. Уровнем «Ростова» тоже не удивлeн. Понимаю уровень сопротивления, с которым придeтся сталкиваться.

Команды провели качественную игру. У «Ростова» компетентный тренер, который возглавляет сборную России. Это была первая проба пера, нам требуется время, чтобы сыграться и почувствовать друг друга», – сказал Йоканович.

  • Йоканович сменил в «Динамо» Сандро Шварца.
  • В прошлом сезоне клуб занял 3-е место в РПЛ.

Новости по теме
Йоканович заявил, что «Динамо» не сможет рассчитывать на Шиманьски в этом сезоне
В «Динамо» рассказали о задачах команды в год столетия клуба
Шунин удивился, что вместо него капитаном в «Динамо» стал Фомин
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:10
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11