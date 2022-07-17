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Йоканович заявил, что «Динамо» нужны новые игроки

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о недостатке центральных защитников после матча 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Паршивлюк и Кутицкий сегодня сыграли надeжно и без ошибок, хотя они не являются центральными защитниками.

От нас ушeл центральный защитник, ещe несколько игроков. Чтобы выровнять эту ситуацию, нам нужны новые игроки и новая кровь», — сказал Йоканович.

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Источник: «Чемпионат»

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17.07.2022 23:05
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