Йоканович заявил, что «Динамо» нужны новые игроки

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о недостатке центральных защитников после матча 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
«Паршивлюк и Кутицкий сегодня сыграли надeжно и без ошибок, хотя они не являются центральными защитниками.
От нас ушeл центральный защитник, ещe несколько игроков. Чтобы выровнять эту ситуацию, нам нужны новые игроки и новая кровь», — сказал Йоканович.
- «Динамо» летом покинули центральные защитники Роман Евгеньев и Иван Ордец.
- Столичный клуб занял 3-е место в прошлом сезоне РПЛ.
Источник: «Чемпионат»