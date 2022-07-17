Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью

17 июля 2022, 21:58
12

«Динамо» и «Ростов» обменялись голами в первом туре РПЛ. У гостей забил бывший динамовец Николай Комличенко и праздновать не стал.

Ассистировал Комличенко летний новичок «Ростова» Даниил Уткин, перешедший из «Краснодара».

«Ростов» не побеждает «Динамо» на его поле с 2016 года.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Грулев, 16; 1:1 – Комличенко, 68.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Варела, Скопинцев, Фомин, Макаров (Гладышев, 72), Моро, Захарян (Гагнидзе, 90+4), Смолов (Тюкавин, 72), Грулев (Карапузов, 87).

«Ростов»: Песьяков, Чернов (Терентьев, 75), Осипенко, Прохин, Сильянов (Лангович, 58), Байрамян (Щетинин, 58), Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко (Голенков, 83).

Предупреждения: Макаров, 31; Карапузов, 90+2 – Байрамян, 38; Полоз, 42.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Динамо» 5
Йоканович оценил свой дебют в РПЛ и высказался об уровне лиги
Йоканович заявил, что «Динамо» нужны новые игроки
Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vitaga
1658084672
игра смотрелась. видно что обе команды тренерские. Динамо снова повезло с тренером. что значит вменяемое руководство. не то что у Локо и Спартака.
Ответить
k611
1658084673
Во втором тайме Ростов играл лучше, подвела реализация. Ростовчане должны были этот матч выигрывать.
Ответить
derrik2000
1658084693
Ожидал, конечно, более качественной в техническом плане встречи, но, с учётом больших кадровых потерь Динамо, ПОКА и так нормально. Матч смотрелся до конца. Отскочили динамовцы и - ладно. А Валере и Ростову НЕ ладно. ))
Ответить
paracetamol
1658085236
Ростова мужики, так держать!
Ответить
Garrincha58
1658085856
Динамо явно физически не готовы к чемпионату в конце вообще встали
Ответить
nominum
1658085917
Игра была равная в-общем то. Второй мяч могли забить и те, и те. В игре Ростова порадовало то, что последние пятнадцать-двадцать минут матча ростовчане давили. Обычно отбиваются. Посмотрим, что в следующих турах будет. С победой, родные!
Ответить
GoLenaStop
1658086053
Ростсельмаш - молодцы, не прое...ли игру на выезде! Игра сложилась очень тяжелая для команд - тактическая пристрелка, неожиданные и непонятные ходы, куча ошибок и ляпов... Смотрелось с напряжением. Результат справедливый. Ростсельмаш, Динамо - благодарю за игру. Ростсельмаш!!!
Ответить
Ростов 2019
1658086210
Эх парни простили Динамо .
Ответить
DOCTOR PENALTY
1658091895
Ростовчанам необходимо снова "идти в школу", работать над техникой ударов. Столько пробили выше ворот - уму непостижимо! ((( Отдали победу.
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1658117493
Не игра, а суета вокруг ворот.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
1
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
5
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
1
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
8
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Все новости
Все новости
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
8
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
5
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
5
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
10
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
31
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
Вчера, 15:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+