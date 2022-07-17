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РПЛ. «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью

«Динамо» и «Ростов» обменялись голами в первом туре РПЛ. У гостей забил бывший динамовец Николай Комличенко и праздновать не стал.

Ассистировал Комличенко летний новичок «Ростова» Даниил Уткин, перешедший из «Краснодара».

«Ростов» не побеждает «Динамо» на его поле с 2016 года.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Грулев, 16; 1:1 – Комличенко, 68.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Варела, Скопинцев, Фомин, Макаров (Гладышев, 72), Моро, Захарян (Гагнидзе, 90+4), Смолов (Тюкавин, 72), Грулев (Карапузов, 87).

«Ростов»: Песьяков, Чернов (Терентьев, 75), Осипенко, Прохин, Сильянов (Лангович, 58), Байрамян (Щетинин, 58), Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко (Голенков, 83).

Предупреждения: Макаров, 31; Карапузов, 90+2 – Байрамян, 38; Полоз, 42.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +19413

    derrik2000 6 минут назад

    Ожидал, конечно, более качественной в техническом плане встречи, но, с учётом больших кадровых потерь Динамо, ПОКА и так нормально.
    Матч смотрелся до конца.
    Отскочили динамовцы и - ладно.
    А Валере и Ростову НЕ ладно. ))

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    Рейтинг: +586

    k611 6 минут назад

    Во втором тайме Ростов играл лучше, подвела реализация. Ростовчане должны были этот матч выигрывать.

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    Рейтинг: +1790

    Vitaga 6 минут назад

    игра смотрелась. видно что обе команды тренерские. Динамо снова повезло с тренером. что значит вменяемое руководство. не то что у Локо и Спартака.

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