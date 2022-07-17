Умяров объяснил отсутствие в соцсетях

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров впервые за несколько дней появился в телеграме. Он оставил пост по последним матчам.
«Привет, друзья! В последнее время не было ни времени, ни настроения на соцсети. Но это неправильно и нечестно – общаться только после побед. Тем более, столько людей за нас и из-за нас переживают. Переживаем и мы.
К сожалению, нам не удалось завоевать Суперкубок. Игра получилось не такой, как хотелось. После такого болезненного поражения для нас было важно не сдаться, концентрация на неудачах – это не самое правильное дело.
Мы очень хотели начать сезон с победы в Грозном, и, думаю, сделали для этого все возможное, играя больше тайма в меньшинстве. Но давайте не будем говорить о сторонних причинах – мы в первую очередь смотрим на себя.
В ближайших матчах постараемся сделать все, чтобы улучшить нашу игру и порадовать вас победами не смотря ни на что.
Спасибо за вашу поддержку на домашних и выездных матчах. Мы слышим все с первой и до последней минуты», – написал Умяров.
- «Спартак» накануне сыграл с «Ахматом» вничью (1:1).
- Следующий соперник москвичей – «Краснодар».
- Умяров играет за «Спартак» с 2019 года.