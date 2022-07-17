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Умяров объяснил отсутствие в соцсетях

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров впервые за несколько дней появился в телеграме. Он оставил пост по последним матчам.

«Привет, друзья! В последнее время не было ни времени, ни настроения на соцсети. Но это неправильно и нечестно – общаться только после побед. Тем более, столько людей за нас и из-за нас переживают. Переживаем и мы.

К сожалению, нам не удалось завоевать Суперкубок. Игра получилось не такой, как хотелось. После такого болезненного поражения для нас было важно не сдаться, концентрация на неудачах – это не самое правильное дело.

Мы очень хотели начать сезон с победы в Грозном, и, думаю, сделали для этого все возможное, играя больше тайма в меньшинстве. Но давайте не будем говорить о сторонних причинах – мы в первую очередь смотрим на себя.

В ближайших матчах постараемся сделать все, чтобы улучшить нашу игру и порадовать вас победами не смотря ни на что.

Спасибо за вашу поддержку на домашних и выездных матчах. Мы слышим все с первой и до последней минуты», – написал Умяров.

  • «Спартак» накануне сыграл с «Ахматом» вничью (1:1).
  • Следующий соперник москвичей – «Краснодар».
  • Умяров играет за «Спартак» с 2019 года.

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Источник: телеграм-канал Наиля Умярова

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