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«Торпедо»: «Оздоев выбирает между нами и «Уралом»? Выбор очевиден»

Президент «Торпедо» Денис Маслов поговорил о селекции после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

«У нас пришло девять человек. Есть и молодежь, есть и опытные, как Игорь Смольников. Селекция будет идти до конца августа. Не все так просто, как бы нам хотелось. Необходимо укладываться в наш бюджет, поэтому будем стараться. У нас не было задачи поменять всю команду. Мы посмотрим, кто соответствует, а кто нет.

Разве можно выбирать между «Торпедо» и «Уралом»? Мне кажется, выбор очевиден. Нужно выбрать нас? Давайте пока оставим этот вопрос без комментариев», – сказал Маслов.

  • Оздоев, о котором сказал Маслов, свободный агент после ухода из «Зенита».
  • Помимо 2 вариантов в РПЛ у Оздоева есть предложение от бельгийского «Сент-Жиллуаза».
  • «Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 7 лет.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +637

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    У вас бабла нет столько сколько потребует этот горец

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    Рейтинг: +40

    НетВони 3 часа назад

    одни вывели команду в РПЛ но их выгнали! ***** начальники в клубе.

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