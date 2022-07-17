«Торпедо»: «Оздоев выбирает между нами и «Уралом»? Выбор очевиден»

Президент «Торпедо» Денис Маслов поговорил о селекции после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:2).
«У нас пришло девять человек. Есть и молодежь, есть и опытные, как Игорь Смольников. Селекция будет идти до конца августа. Не все так просто, как бы нам хотелось. Необходимо укладываться в наш бюджет, поэтому будем стараться. У нас не было задачи поменять всю команду. Мы посмотрим, кто соответствует, а кто нет.
Разве можно выбирать между «Торпедо» и «Уралом»? Мне кажется, выбор очевиден. Нужно выбрать нас? Давайте пока оставим этот вопрос без комментариев», – сказал Маслов.
- Оздоев, о котором сказал Маслов, свободный агент после ухода из «Зенита».
- Помимо 2 вариантов в РПЛ у Оздоева есть предложение от бельгийского «Сент-Жиллуаза».
- «Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 7 лет.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»