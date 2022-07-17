«Торпедо»: «Оздоев выбирает между нами и «Уралом»? Выбор очевиден»

Президент «Торпедо» Денис Маслов поговорил о селекции после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

«У нас пришло девять человек. Есть и молодежь, есть и опытные, как Игорь Смольников. Селекция будет идти до конца августа. Не все так просто, как бы нам хотелось. Необходимо укладываться в наш бюджет, поэтому будем стараться. У нас не было задачи поменять всю команду. Мы посмотрим, кто соответствует, а кто нет.

Разве можно выбирать между «Торпедо» и «Уралом»? Мне кажется, выбор очевиден. Нужно выбрать нас? Давайте пока оставим этот вопрос без комментариев», – сказал Маслов.