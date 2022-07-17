Мелкадзе – о «Спартаке»: «Странно скидывать все на судью»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о матче первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1). За обе команды он выступал.

«Смотрел матч «Спартака». Слышал, что рука, на которую опираешься, не пенальти. Там, когда мяч руки коснулся, игрок мог на мяч опереться, если бы чуть дальше мяч пролетел. Не то, что засудили. Выиграли бы, как мы сегодня, а то скидывать всe на одно неверное решение судьи странно. В каждом матче судья может ошибиться и ошибается. Ничего такого нет», – сказал Мелкадзе.