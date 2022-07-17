Лапочкин: «Судья ошибочно не удалил игрока «Ахмата» в матче со «Спартаком»

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин-младший оценил эпизод из матча первого тура между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1), который случился на 87-й минуте. По мнению петербуржца, вратарь грозненцев Гиорги Шелия должен был быть удален.

– Столкнулись Александр Соболев и Гиорги Шелия. Что там было?

– По мне, там все было бы просто, если бы арбитр сразу зафиксировал фол Соболева на Шелии – и все бы забыли об этом. Но Владислав Безбородов дал побороться, а после того, как мяч, скорее всего, вышел из игры, Шелия ударил ногой Соболева в область икроножной мышцы.

Естественно, это агрессивное поведение – и за это голкипер должен был быть удален с поля. В правилах написано – даже за попытку удара, когда нет мяча – это красная карточка. А тут мяча не было и близко.

– То есть по этому моменту «Спартак» реально может предъявлять претензии?

– «Спартак» может все что угодно. Это не ко мне уже, но в эпизоде, по моему мнению, должна быть красная.