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  • Лапочкин: «Судья ошибочно не удалил игрока «Ахмата» в матче со «Спартаком»

Лапочкин: «Судья ошибочно не удалил игрока «Ахмата» в матче со «Спартаком»

17 июля 2022, 15:24
15

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин-младший оценил эпизод из матча первого тура между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1), который случился на 87-й минуте. По мнению петербуржца, вратарь грозненцев Гиорги Шелия должен был быть удален.

– Столкнулись Александр Соболев и Гиорги Шелия. Что там было?

– По мне, там все было бы просто, если бы арбитр сразу зафиксировал фол Соболева на Шелии – и все бы забыли об этом. Но Владислав Безбородов дал побороться, а после того, как мяч, скорее всего, вышел из игры, Шелия ударил ногой Соболева в область икроножной мышцы.

Естественно, это агрессивное поведение – и за это голкипер должен был быть удален с поля. В правилах написано – даже за попытку удара, когда нет мяча – это красная карточка. А тут мяча не было и близко.

– То есть по этому моменту «Спартак» реально может предъявлять претензии?

«Спартак» может все что угодно. Это не ко мне уже, но в эпизоде, по моему мнению, должна быть красная.

  • На 42-й минуте у «Спартака» был удален защитник Мацей Рыбус.
  • Ничью «Спартаку» принес гол Виктора Мозеса.
  • Матч обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Лапочкин Сергей
Комментарии (15)
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Fusballer
1658060781
Ага, чтобы потом извиняться?)))
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Иван Петров 1986
1658061221
Да это всем было видно кроме судьи.
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jek718875
1658061729
Посмотрим,какое наказание понесет петербуржец Безбородкин,может лишат лицензии до конца жизни
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шахта Заполярная
1658062457
Это была не ошибка, он судья как говорят лучший, он осмысленно не удалил, т.к. оставалось еще время и Спартак мог бы забить победный гол, а победа Спартака не входила в его планы. Вот не помню были ли еще замены у Ахмата, если нет, то в воротах стоял бы полевой игрок, а это другой расклад.
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НикКин
1658063965
Первый тур и уже ошибки судейские так держать )
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Беспонтий
1658065928
умиляет дружеский междусобойчик предыдущих ораторов
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R_a_i_n
1658066718
Наша комиссия "псевдоэкспертная" в любом случае перевернет все с ног на голову.
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oyabun
1658067502
А в итоге ЭСК скажет что красную должен был получить Соболев, хотя он и желтую там не заработал. Обычное игровое столлкновение, никакой грубости со стороны Соболева не было.
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alefreddy
1658090158
однако уже ничего не вернуть
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