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Лапочкин: «Судья ошибочно не удалил игрока «Ахмата» в матче со «Спартаком»

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин-младший оценил эпизод из матча первого тура между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1), который случился на 87-й минуте. По мнению петербуржца, вратарь грозненцев Гиорги Шелия должен был быть удален.

– Столкнулись Александр Соболев и Гиорги Шелия. Что там было?

– По мне, там все было бы просто, если бы арбитр сразу зафиксировал фол Соболева на Шелии – и все бы забыли об этом. Но Владислав Безбородов дал побороться, а после того, как мяч, скорее всего, вышел из игры, Шелия ударил ногой Соболева в область икроножной мышцы.

Естественно, это агрессивное поведение – и за это голкипер должен был быть удален с поля. В правилах написано – даже за попытку удара, когда нет мяча – это красная карточка. А тут мяча не было и близко.

– То есть по этому моменту «Спартак» реально может предъявлять претензии?

«Спартак» может все что угодно. Это не ко мне уже, но в эпизоде, по моему мнению, должна быть красная.

  • На 42-й минуте у «Спартака» был удален защитник Мацей Рыбус.
  • Ничью «Спартаку» принес гол Виктора Мозеса.
  • Матч обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1121

    jek718875 3 минуты назад

    Посмотрим,какое наказание понесет петербуржец Безбородкин,может лишат лицензии до конца жизни

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    Рейтинг: +3560

    Иван Петров 1986 11 минут назад

    Да это всем было видно кроме судьи.

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    Рейтинг: +14445

    Fusballer 19 минут назад

    Ага, чтобы потом извиняться?)))

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