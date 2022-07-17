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«Ахмат» прокомментировал судейство в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров призвал не обсуждать судейство по итогам матча первого тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Не хотелось бы комментировать судей. Только первый тур.

Эпизод с рукой? Мы слышали уважаемых экспертов, которые сказали, что пенальти не было. Если у «Спартака» возникли вопросы, они в праве задать их в ЭСК.

Давайте оценивать игру команд, а не судей. У нас тоже футболисты там где должны были забивать, не забили», – сказал Айдамиров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:24
Комментарии20
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    Рейтинг: +501

    шахта Заполярная 10 минут назад

    Давайте оценивать игру команд, а не судей.
    А давай представим, что эти эпизоды были бы не у Спартака, а у вас. Я так думаю не писал бы оценивать игру, а не судей, и судья много бы нового, а может и не нового, узнал бы о себе на весь стадион.

    0
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    Рейтинг: +11561

    Вомбат 1 час назад

    И пусть КБ призадумаются нормально ли то, что их игрок, совершив фол на желтую (он не мог не понимать этого), сначала делает откидку, а потом начинает толкать поднявшегося соперника. За кого вообще вчера играл Рыбус. Зачем такой игрок нужен Спартаку?

    0
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    Рейтинг: +14445

    Fusballer > Вомбат 1 час назад

    Рыбус неадекват, согласен. Я был против его покупки, но кто я такой))) Но тем не менее спорные моменты в пользу Ахмата были.

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    Рейтинг: +3884

    ААМ 1 час назад

    Судейство Грозном не ах. Но было время СРАМ и при таком судействе побеждал

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    Рейтинг: +1000

    ВасяК > ААМ 46 минут назад

    Вот именно, тогда мы были выше на голову этого беспрдела!!!Нас всегда гнобили, а сейчас все подровнялись, и в дело вступили все силы!!!Это как НАТО против России!!!

    0
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    Рейтинг: +19408

    derrik2000 1 час назад

    "Давайте оценивать игру команд, а не судей. У нас тоже футболисты там где должны были забивать, не забили», – сказал Айдамиров."

    Вот как-то недолюбливаю Терек-Ахмат именно из-за "национальной специфики" и того, что под них стараются практически всегда прогнуться.
    Но в данном конкретном случае полностью согласен с их генеральным директором.

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    Рейтинг: +3268

    serhio80 > derrik2000 14 минут назад

    какой же ты долпайоп((( не ставят очевиднейший пеналь, не удаляют вратаря в очевидном моменте((( с чем ты согласен, с мнением эксперДов из рфс?

    0
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    Рейтинг: +1159

    alefreddy 1 час назад

    теперь уже ничего не исправить.А БезБородого больше не ставить

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    Рейтинг: +2425

    Челнинец 1 час назад

    посмотрел обзор мтча, и где там нарезка с возможным пенальти?

    0
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    Рейтинг: +3340

    AZ 2 часа назад

    охмату пора в пердив

    0
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    Рейтинг: +18

    Ростов 2019 2 часа назад

    Конечно можно не комментировать судейство . кода как минимум три весьма спорных решения в вашу пользу ....

    2
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    Рейтинг: +7249

    BarStep 2 часа назад

    Очень даж адекватно..
    Умнички, нужно просто играть и анализировать СВОИ промахи..

    2
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    Рейтинг: +25847

    slavutiq70 > BarStep 2 часа назад

    А как можно играть когда все спорные моменты в пользу соперника. первый эпизод две жёлтые за 5 сек такого я не разу не видел . второй эпизод рука . рука ещё не опёрлась на землю . выходит пендаль . и третий эпизод чистое удаление игрока Ахмата а нет опять нет .

    4
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    Рейтинг: +18

    Ростов 2019 > slavutiq70 2 часа назад

    Да что ты с Питерским отвечаешь . им это не понять у них свой ВАР и судьи проплачены .

    5
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    Рейтинг: +5307

    AtticusFinch > BarStep 2 часа назад

    Вы до сих пор после перехода Касьеры и Родриго считаете, что Сочи это не фарм клуб Зенита?))ахаахахаа

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    Рейтинг: +7249

    BarStep > AtticusFinch 1 час назад

    Вопрос прям в тему обсуждения..
    ахаахахаа

    Встречно (я еврей))..
    Из КС в Спартак и обратно?!
    Ростов, Тула и Тамбов тож самое..
    МКАДные Химки вообще тема отдельная..
    Фармы Спартака???

    Не говорите чуши..

    0
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    Рейтинг: +7249

    BarStep > Ростов 2019 1 час назад

    Я Питерский??
    Господь с тобой!

    0
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    Рейтинг: +7249

    BarStep > slavutiq70 1 час назад

    Молодец!
    Увидел, сделал свои выводы как болела Спартака..

    А теперь пж, тож самое, но с позиции болельщика кавказкой команды!
    Попробуй..
    Тебе понравится..

    0
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    Рейтинг: +2292

    B.G. 3 часа назад

    Эпизод с рукой? Мы слышали уважаемых экспертов, которые сказали, что пенальти не было...... У нас тоже футболисты там где должны были забивать, не забили», – сказал Айдамиров.

    ахаха...не адекватный даун

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    Рейтинг: +94

    Теркчанин > B.G. 3 часа назад

    Иногда молчанием можно скрыть свое недоумие,идиот

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