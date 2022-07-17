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«Ахмат» прокомментировал судейство в матче со «Спартаком»

17 июля 2022, 12:24
27

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров призвал не обсуждать судейство по итогам матча первого тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Не хотелось бы комментировать судей. Только первый тур.

Эпизод с рукой? Мы слышали уважаемых экспертов, которые сказали, что пенальти не было. Если у «Спартака» возникли вопросы, они в праве задать их в ЭСК.

Давайте оценивать игру команд, а не судей. У нас тоже футболисты там где должны были забивать, не забили», – сказал Айдамиров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (27)
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B.G.
1658050659
Эпизод с рукой? Мы слышали уважаемых экспертов, которые сказали, что пенальти не было...... У нас тоже футболисты там где должны были забивать, не забили», – сказал Айдамиров. ахаха...не адекватный даун
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BarStep
1658051114
Очень даж адекватно.. Умнички, нужно просто играть и анализировать СВОИ промахи..
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Ростов 2019
1658051595
Конечно можно не комментировать судейство . кода как минимум три весьма спорных решения в вашу пользу ....
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AZ
1658052987
охмату пора в пердив
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Челнинец
1658055027
посмотрел обзор мтча, и где там нарезка с возможным пенальти?
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alefreddy
1658055182
теперь уже ничего не исправить.А БезБородого больше не ставить
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derrik2000
1658055345
"Давайте оценивать игру команд, а не судей. У нас тоже футболисты там где должны были забивать, не забили», – сказал Айдамиров." Вот как-то недолюбливаю Терек-Ахмат именно из-за "национальной специфики" и того, что под них стараются практически всегда прогнуться. Но в данном конкретном случае полностью согласен с их генеральным директором.
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ААМ
1658055770
Судейство Грозном не ах. Но было время СРАМ и при таком судействе побеждал
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Вомбат
1658055916
И пусть КБ призадумаются нормально ли то, что их игрок, совершив фол на желтую (он не мог не понимать этого), сначала делает откидку, а потом начинает толкать поднявшегося соперника. За кого вообще вчера играл Рыбус. Зачем такой игрок нужен Спартаку?
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шахта Заполярная
1658061120
Давайте оценивать игру команд, а не судей. А давай представим, что эти эпизоды были бы не у Спартака, а у вас. Я так думаю не писал бы оценивать игру, а не судей, и судья много бы нового, а может и не нового, узнал бы о себе на весь стадион.
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