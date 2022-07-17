«Ахмат» прокомментировал судейство в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров призвал не обсуждать судейство по итогам матча первого тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
«Не хотелось бы комментировать судей. Только первый тур.
Эпизод с рукой? Мы слышали уважаемых экспертов, которые сказали, что пенальти не было. Если у «Спартака» возникли вопросы, они в праве задать их в ЭСК.
Давайте оценивать игру команд, а не судей. У нас тоже футболисты там где должны были забивать, не забили», – сказал Айдамиров.
- «Спартак» с 42-й минуты играл в меньшинстве.
- Матч в поле обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.
- «Спартак» от поражения спас гол Виктора Мозеса.
Источник: «Спорт-Экспресс»