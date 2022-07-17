Галактионов сообщил, что мог возглавить другой клуб РПЛ, а не «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов сообщил, что у него было несколько предложений из РПЛ. В итоге он остановился на Нижнем Новгороде.
– У вас были предложения от других клубов?
– Да, из РПЛ.
– Из топ-5 РПЛ?
– Не могу сказать.
– Из первой десятки?
– Не могу сказать.
– Может быть, «Локомотив»?
– Я не имею права комментировать.
- Галактионов продолжает тренировать молодежную сборную России.
- Ранее Галактионов тренировал в РПЛ «Ахмат».
- В 17:00 по Москве «Пари НН» начнет матч против «Локомотива».
Источник: «РБ Спорт»