Галактионов сообщил, что мог возглавить другой клуб РПЛ, а не «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов сообщил, что у него было несколько предложений из РПЛ. В итоге он остановился на Нижнем Новгороде.

– У вас были предложения от других клубов?

– Да, из РПЛ.

– Из топ-5 РПЛ?

– Не могу сказать.

– Из первой десятки?

– Не могу сказать.

– Может быть, «Локомотив»?

– Я не имею права комментировать.