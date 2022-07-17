Галактионов сообщил, что мог возглавить другой клуб РПЛ, а не «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов сообщил, что у него было несколько предложений из РПЛ. В итоге он остановился на Нижнем Новгороде.

— У вас были предложения от других клубов?

— Да, из РПЛ.

— Из топ-5 РПЛ?

— Не могу сказать.

— Из первой десятки?

— Не могу сказать.

— Может быть, «Локомотив»?

— Я не имею права комментировать.