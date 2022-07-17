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Абаскаль усомнился в правомерности гола «Ахмата»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не совсем согласен с голом «Ахмата» в матче первого тура РПЛ (1:1). По мнению испанца, на момент взятия ворот время первого тайма уже истекло.

«В перерыве нужно было просто сказать ребятам, чтобы они показали тот характер, что у них есть. Мы начали матч неплохо, но ситуация ухудшилась из-за удаления и гола, который, кстати говоря, был забит уже после истечения компенсированного времени – на 30 секунд позже.

Тем не менее, в такие моменты нам нужно проявлять характер. Ребята должны были показать, что бьются за «Спартак», за наш клуб. Они это сделали. Мы должны взять этот позитивный момент и идти дальше», – сказал Абаскаль в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14434

    Fusballer 45 минут назад

    Не надо болтать. Тренер должен тренировать. А говорунов в российском футболе и так хватает.

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    Рейтинг: +2204

    Январь 59 1 час назад

    Если бы Спартак забил на 45+8 , то по мнению Талалаева было бы тоже не справедливо, а Абаскаль бы сказал:"Только судья решает сколько играть".

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