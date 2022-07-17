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Абаскаль усомнился в правомерности гола «Ахмата»

17 июля 2022, 09:28
10

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не совсем согласен с голом «Ахмата» в матче первого тура РПЛ (1:1). По мнению испанца, на момент взятия ворот время первого тайма уже истекло.

«В перерыве нужно было просто сказать ребятам, чтобы они показали тот характер, что у них есть. Мы начали матч неплохо, но ситуация ухудшилась из-за удаления и гола, который, кстати говоря, был забит уже после истечения компенсированного времени – на 30 секунд позже.

Тем не менее, в такие моменты нам нужно проявлять характер. Ребята должны были показать, что бьются за «Спартак», за наш клуб. Они это сделали. Мы должны взять этот позитивный момент и идти дальше», – сказал Абаскаль в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Ахмат Абаскаль Гильермо
Комментарии (10)
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Январь 59
1658040567
Если бы Спартак забил на 45+8 , то по мнению Талалаева было бы тоже не справедливо, а Абаскаль бы сказал:"Только судья решает сколько играть".
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Fusballer
1658045007
Не надо болтать. Тренер должен тренировать. А говорунов в российском футболе и так хватает.
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JTherry
1658047955
нельзя терять концентрацию на последних минутах тайма или матча, надо играть до конца, пока не прозвучит свисток арбитра...
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ЗаЖиМ
1658049304
Рыбусу нужно было быстрей покидать поле, тоже время тянул.
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Garrincha58
1658049333
вот и рыжий тоже заразился болезнью неверия в собственном бессилии наверное и Зенит им отгрузил 4 тоже неправильно
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alefreddy
1658055784
надо привыкать к реалиям
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Fusballer
1658056277
То, что судья дал сыграть больше, это нормально. Ненормально, что Спартак купил Рыбуса. То Кофрие, привозящий пенали, то хвататель жёлтых на скорость. Но то, что сделал Шелия - грубость, за которую Шелия должен был быть наказан. Да, пусть Соболь и нарушил правила, но сделал это в игровой манере, без желания нанести вред игроку. Если бы это был Дзюба, то карточку бы дали вратарю, 100%.
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Беспонтий
1658067350
молодой да обучаем быстро цены ему не будет и тем более переоценки
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