Абаскаль усомнился в правомерности гола «Ахмата»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не совсем согласен с голом «Ахмата» в матче первого тура РПЛ (1:1). По мнению испанца, на момент взятия ворот время первого тайма уже истекло.

«В перерыве нужно было просто сказать ребятам, чтобы они показали тот характер, что у них есть. Мы начали матч неплохо, но ситуация ухудшилась из-за удаления и гола, который, кстати говоря, был забит уже после истечения компенсированного времени – на 30 секунд позже.

Тем не менее, в такие моменты нам нужно проявлять характер. Ребята должны были показать, что бьются за «Спартак», за наш клуб. Они это сделали. Мы должны взять этот позитивный момент и идти дальше», – сказал Абаскаль в эфире телеканала «Матч Премьер».