«Какое-то смутное вложение». Быстров – об отсутствии предложений у Дзюбы

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о попытках нападающего Артема Дзюбы найти новую команду за границей.

– Дзюба поддерживает форму в «Рубине». Может, ему в самый раз? Азмун шутит, что старый уже.

– Не мне судить. Но есть доля правды в том, что футболисты не молодеют, а стареют. Думаю, сегодня ему очень тяжело будет играть хотя бы на уровне Дзюбы прошлого сезона.

– Почему клубы не торопятся его подписывать?

– Ключевое – возраст. Подпишут, не пойдет у него – что ним дальше делать? Его не продашь. Какое-то немного смутное вложение.

Если ты уверен, что он тебе поможет, это одно. А если нет? Понятно, что каким-то командам он поможет, а каким-то нет.

– Вроде бы он за границу хочет.

– Считаю, после 30 ехать куда-то за границу, мягко сказать – обманывать футбол.