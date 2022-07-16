«Какое-то смутное вложение». Быстров – об отсутствии предложений у Дзюбы

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о попытках нападающего Артема Дзюбы найти новую команду за границей.
– Дзюба поддерживает форму в «Рубине». Может, ему в самый раз? Азмун шутит, что старый уже.
– Не мне судить. Но есть доля правды в том, что футболисты не молодеют, а стареют. Думаю, сегодня ему очень тяжело будет играть хотя бы на уровне Дзюбы прошлого сезона.
– Почему клубы не торопятся его подписывать?
– Ключевое – возраст. Подпишут, не пойдет у него – что ним дальше делать? Его не продашь. Какое-то немного смутное вложение.
Если ты уверен, что он тебе поможет, это одно. А если нет? Понятно, что каким-то командам он поможет, а каким-то нет.
– Вроде бы он за границу хочет.
– Считаю, после 30 ехать куда-то за границу, мягко сказать – обманывать футбол.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.