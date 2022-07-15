Юран: «Недоволен ничьей с «Зенитом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился впечатлениями от ничьей с «Зенитом» в первом туре РПЛ (1:1). Он недоволен.

«Если брать по игре и моментам, то я и сейчас недоволен результатом. Такие моменты нужно забивать, только у Руденко их было два стопроцентных. Бери, забивай – и все. У «Зенита» не было таких моментов. В целом, как складывалась игра, считаю, мы заслуживали большего.

Вся команда провела матч дисциплинированно. Играть с «Зенитом» в открытый футбол – харакири себе сделать. На поле была дисциплина, самоотдача, желание, физическое состояние. Мы даже добавили в концовке. В целом, я сказал, что они молодцы, но в любом случае я недоволен. Мне этого мало», – сказал Юран.