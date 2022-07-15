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Юран: «Недоволен ничьей с «Зенитом»

15 июля 2022, 22:54
14

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился впечатлениями от ничьей с «Зенитом» в первом туре РПЛ (1:1). Он недоволен.

«Если брать по игре и моментам, то я и сейчас недоволен результатом. Такие моменты нужно забивать, только у Руденко их было два стопроцентных. Бери, забивай – и все. У «Зенита» не было таких моментов. В целом, как складывалась игра, считаю, мы заслуживали большего.

Вся команда провела матч дисциплинированно. Играть с «Зенитом» в открытый футбол – харакири себе сделать. На поле была дисциплина, самоотдача, желание, физическое состояние. Мы даже добавили в концовке. В целом, я сказал, что они молодцы, но в любом случае я недоволен. Мне этого мало», – сказал Юран.

  • «Химки» ни разу в истории не побеждали «Зенит».
  • Петербуржцы впервые за 6 лет не выиграли в 1-м туре РПЛ.
  • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Юран Сергей
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1657915388
Руденко наверное до сих пор сидит в раздевалке и плачет, такая невезуха.((( А ведь играл-то неплохо.
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Enter2006
1657915876
Если так дальше будете играть - наверстаете точно! Главное не тухните! Игра, особенно во втором тайме когда 90% клубов РПЛ начинают дохнуть по физике а тут наоборот - удивила!
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derrik2000
1657917016
Будешь тут недовольным, когда в концовке Зуев практически просил Зенит! "На поле была дисциплина, самоотдача, желание, физическое состояние." Чегой-то я не помню, чтобы футболёры под твоим началом по-другому играли. А кто пытался сачковать на поле, или после "проникновенных юрановских бесед" "прониклись важностью момента" ))), или уже не в команде.
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jek718875
1657917961
Очень жаль,что упустили победу,во втором тайме играли грамотно
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vladimir-7
1657949938
Ну вот, у Зенита с "великим" тренером Семаком начался ЗАКАТ.
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моэм
1657949975
Странно , что Зенита не хватило на все 90 минут , даже имея самый большой ресурс в РПЛ ... что это было ? ... просто недооценка соперника , физика или нехватка мотивации ... будь кто в Химках получше "с ударом" и они бы выиграли , поскольку имели больше голевых моментов.
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Форвард 79
1657951493
Проблема Зенита в этом матче заключается в том, что игроки вышли на поле уже выгравшими. А Химки молодцы бились, проявив характер. Будь больше мастерства и везения взяли бы три очка.
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alex1951
1657957458
Начало Чемпа заинтриговало..... Посмотрим ,кто еще на что способен. Но юранские химикалии подняли флаг высоко....)))))
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paracetamol
1657957644
Юран зажрался, как бы в ФНЛ не вылететь со своими позорными автобусными химиками. Ясно же, что Зенит оформил госзаказ на интригу в чемпионате!
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Январь 59
1657962509
Пижонство Зенита могло закончиться и поражением. Нельзя так недооценивать соперника и переоценивать себя.
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