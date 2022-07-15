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Юран: «Недоволен ничьей с «Зенитом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился впечатлениями от ничьей с «Зенитом» в первом туре РПЛ (1:1). Он недоволен.

«Если брать по игре и моментам, то я и сейчас недоволен результатом. Такие моменты нужно забивать, только у Руденко их было два стопроцентных. Бери, забивай – и все. У «Зенита» не было таких моментов. В целом, как складывалась игра, считаю, мы заслуживали большего.

Вся команда провела матч дисциплинированно. Играть с «Зенитом» в открытый футбол – харакири себе сделать. На поле была дисциплина, самоотдача, желание, физическое состояние. Мы даже добавили в концовке. В целом, я сказал, что они молодцы, но в любом случае я недоволен. Мне этого мало», – сказал Юран.

  • «Химки» ни разу в истории не побеждали «Зенит».
  • Петербуржцы впервые за 6 лет не выиграли в 1-м туре РПЛ.
  • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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15.07.2022 22:54
Комментарии5
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    Рейтинг: +1105

    jek718875 32 минуты назад

    Очень жаль,что упустили победу,во втором тайме играли грамотно

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    Рейтинг: +19364

    derrik2000 47 минут назад

    Будешь тут недовольным, когда в концовке Зуев практически просил Зенит!

    "На поле была дисциплина, самоотдача, желание, физическое состояние."

    Чегой-то я не помню, чтобы футболёры под твоим началом по-другому играли.
    А кто пытался сачковать на поле, или после "проникновенных юрановских бесед" "прониклись важностью момента" ))), или уже не в команде.

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    Рейтинг: +23759

    JTherry > derrik2000 23 минуты назад

    Зуев скорее просТил зенит, а не "просил"...) лучше бы он по воротам точнее бил, да и Руденко - не по штангам...

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    Рейтинг: +3675

    Enter2006 1 час назад

    Если так дальше будете играть - наверстаете точно! Главное не тухните! Игра, особенно во втором тайме когда 90% клубов РПЛ начинают дохнуть по физике а тут наоборот - удивила!

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    Рейтинг: +22954

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Руденко наверное до сих пор сидит в раздевалке и плачет, такая невезуха.((( А ведь играл-то неплохо.

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