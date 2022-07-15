«Где основания для отстранения?». Федотов – о клубах РПЛ в еврокубках

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не согласен с решением УЕФА отстранить российские клубы от участия в еврокубках.

Дисквалификация действует до конца сезона-2022/23.

Сегодня CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на отстранение.

«Главная мотивация без еврокубков – наши родные и близкие, наши болельщики, которые разбросаны по всему миру. Когда мы выигрываем и получаем смс со всех уголков планеты – это лучшая мотивация.

Всe остальное – обстоятельства. Да, еврокубки отсутствуют, чему мы выражаем недоумение. Это отсутствие спортивного принципа. Где основания для отстранения? Спорт – вне политики.

Есть примеры независимых организаций – тот же большой теннис. Это очень серьeзный прецедент, что перестали работать международные законы. О чeм тут говорить? На какую демократию ссылаться?» – сказал Федотов.