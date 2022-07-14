Кавазашвили назвал нахальством слова Мележикова о чемпионстве «Спартака» в новом сезоне

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова гендиректора «Спартака» Евгения Мележикова о целях клуба на сезон-2022/23.

«Как у военного стратега у него замахи очень высокие. Я его уважаю как генерала боевых действий. Но он забыл, что помимо этого, он еще работает в сугубо гражданской организации под названием футбол.

Здесь военные стратегические мероприятия неприемлемы, тут все-таки очень тонкая работа в психологическом плане и аналитическим умом. К сожалению, на сегодняшний день его стратегия вызывает усмешку. Потому что они бесславно провели чемпионат, выиграли случайно Кубок и позорно сыграли в Суперкубке.

Поэтому говорить что-то о том, что они могут претендовать на золотые медали и Кубок России в следующем сезоне, это просто сверх нахальство. Прежде чем давать интервью журналистам на весь мир, он должен знать, какая будет реакция на его слова. Лично мне смешно», — сказал Кавазашвили.