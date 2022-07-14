Клубы РПЛ единогласно проголосовали за отказ от Кубка лиги

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что все клубы РПЛ проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу реформы Кубка России.
– Все клубы единогласно поддержали данное решение.
– Вы не считаете это рейдерским захватом, потому что деньги нашли люди из РПЛ, а воспользуются этими деньгами люди из РФС? Чувствуете, что к вам в карман, возможно, залезли люди из РФС?
– Ничего мы не чувствуем. Самое главное – была консолидированная позиция и РФС, и РПЛ. Люди из РПЛ провели свою работы на высоком уровне по поручению общего собрания лиги. Мы не могли принять решения без РФС.
Считаю, что сейчас найден компромиссный вариант, который устраивает и РФС, и лигу, и который позволит совместно нам проработать вопросы по распределению доходов.
- Формат обновленного Кубка России – киберспортивный.
- «Спартак» – действующий победитель Кубка России.