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Клубы РПЛ единогласно проголосовали за отказ от Кубка лиги

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что все клубы РПЛ проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу реформы Кубка России.

– Все клубы единогласно поддержали данное решение.

– Вы не считаете это рейдерским захватом, потому что деньги нашли люди из РПЛ, а воспользуются этими деньгами люди из РФС? Чувствуете, что к вам в карман, возможно, залезли люди из РФС?

– Ничего мы не чувствуем. Самое главное – была консолидированная позиция и РФС, и РПЛ. Люди из РПЛ провели свою работы на высоком уровне по поручению общего собрания лиги. Мы не могли принять решения без РФС.

Считаю, что сейчас найден компромиссный вариант, который устраивает и РФС, и лигу, и который позволит совместно нам проработать вопросы по распределению доходов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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